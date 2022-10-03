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الرياضي

جابريل.. نجومية «الديربي» هدية «الميلاد»

جابريل.. نجومية «الديربي» هدية «الميلاد»
4 أكتوبر 2022 01:23

مراد المصري (دبي)

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أعلن البرازيلي جابريل وصوله رسمياً إلى صفوف الوصل بعد انضمامه الصيف الماضي، وذلك عندما خطف نجومية مواجهة «الديربي» بتسجيله ثنائية الفوز في شباك النصر، ليتفوق «الإمبراطور» على «العميد» 2-1 في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ويكسب محطة معنوية مهمة في مواجهة تخضع دائماً لحسابات خاصة بين الجارين.
جابريل انتظر لنحو عام كامل لاستعادة ذاكرة الثنائيات، حيث سجل آخر ثنائية مع فريقه السابق ريو آفي في أكتوبر من عام 2021، قبل أن يعود مجدداً وهذه المرة بقميص «الفهود» ليسجل ثنائية شخصية في أكتوبر من عام 2022، ويثبت أنه سيكون ورقة رابحة، وهو الذي للمفارقة عاش أسبوعاً مميزاً خاصاً، كونه احتفل قبل يومين من «الديربي» يوم 29 سبتمبر بعيد ميلاده الـ 26، ليكمل احتفالاته في مواجهة «الديربي» بأجمل هدية يقدمها لنفسه ولفريقه بالتفوق أمام حضور جماهيري كبير في اللقاء الذي أقيم في استاد آل مكتوم. وبرزت سرعة اللاعب العالية خلال اللقاء، وهو الذي قام بعدة أدوار منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، فشارك بديلاً أمام الوحدة في الجولة الأولى وصنع هدفاً، فيما تحول من جناح إلى ظهير في اللقاء الذي حقق فيه الوصل الفوز على البطائح في الجولة الثانية، وهذه المرة عاد للمهام الهجومية بشكل فعّال للغاية.

الوصل
دوري أدنوك للمحترفين
النصر
ديربي بر دبي
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