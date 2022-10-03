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الرياضي

حمدان لـ«فارس الوحدة»: شكراً أبي

احتفال فارس جمعة بهدفه في مرمى البطائح
4 أكتوبر 2022 01:22

مصطفى الديب (أبوظبي)

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قال فارس جمعة لاعب الوحدة، إن احتفاله بالهدف الذي سجله في مرمى البطائح جاء بتوصية من نجله حمدان صاحب السبع سنوات، الذي يعشق شخصيات الأبطال الخارقين مثل «سوبر مان» و«سبايدر مان»، وطلب مني ارتداء القناع احتفالاً بالتسجيل. وأضاف: الجميل أن السعادة التي كان عليها نجلي حمدان لا تقدر بمال أو أي ثمن، لاسيما وأنه بمجرد دخولي المنزل احتفل معي بشكل جميل، وكذلك احتضنني ووجه لي الشكر على الاحتفال الذي كان بتوصية منه. وعبر فارس جمعة عن سعادته بحالة الفرحة التي سيطرت على نجله، كما عبر عن فرحته بالانتصار الكبير الذي حققه «العنابي» على البطائح برباعية، مشيراً إلى أنها البداية، خاصة أن الفوز الأول هذا الموسم تأخر. ووعد فارس بمواصلة القتال حتى النهاية من أجل سعي الفريق نحو اللحاق بركب أهل القمة، وتقديم مستويات متميزة تليق بالنادي وجماهيره.

فارس جمعة
دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
البطائح
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