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«النواخذة».. لا يفوز بملعبه!

«النواخذة».. لا يفوز بملعبه!
4 أكتوبر 2022 01:21

الفجيرة (الاتحاد)

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فشل دبا الفجيرة في استغلال عامل الأرض والجمهور في الجولات الأربع الماضية من «دوري أدنوك للمحترفين»، خلال مباراتين أقيمتا على استاد دبا الجديد أمام شباب الأهلي وعجمان.
وخسر «النواخذة» المباراتين، حيث خسر الأولى 1-2 وأمام عجمان 1-3 وحصل على نقطة واحدة فقط من التعادل أمام الوصل بزعبيل وخسارة ثالثة أمام الجزيرة خارج الديار. واستقبلت شباك «النواخذة» في ملعبه 5 أهداف، وسجل هدفين فقط، فيما سجل هدفاً واحداً خارج ملعبه ودخل مرماه 3 أهداف. وهذا الموسم الأول الذي يلعب به دبا على أرضية ملعبه الجديد، الذي يتسع لعشرة آلاف متفرج، حيث لعب خلال المواسم الأربعة السابقة على استاد الفجيرة.

دوري أدنوك للمحترفين
دبا الفجيرة
النواخذة
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