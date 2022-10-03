بعد رحلة من التناقضات.. هيجواين يعلق حذاءه

ميامي (أ ف ب)



يخطو المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين آخر خطواته الاحترافية في ملاعب كرة القدم، وذلك بعدما أعلن الاثنين أنه سيعتزل اللعب في نهاية الموسم الحالي مع نادي إنتر ميامي الأميركي.

وقال ابن الـ34 عاماً بتأثر كبير خلال مؤتمر صحفي: «لقد حان اليوم لأقول وداعاً لكرة القدم التي منحتني الكثير. كان امتيازاً لي أن أزاول هذه المهنة في حلوِها ومرّها».

وفي ظل وجود إنتر ميامي في المركز السابع من منافسات المنطقة الشرقية للدوري الأميركي «أم أل أس»، تبقى أمام هيجواين مباراتان فقط في الموسم المنتظم، على أمل أن تقوداه وفريقه إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف».

وانضم هيجواين إلى إنتر ميامي الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام في صيف 2020، قادماً من يوفنتوس الإيطالي الذي دافع عن ألوانه طيلة تسعة مواسم.

وانتقل هيجواين الى يوفنتوس عام 2016 مقابل 90 مليون يورو من نابولي، لكن بعد موسمين متواضعين مع الفريق، انضم إلى ميلان على سبيل الإعارة لموسم 2018 - 2019، ومن ثم إلى تشيلسي الانجليزي، قبل أن يعود إلى تورينو في صيف 2019.

وغادر هيجواين الذي خاض ثلاثة نهائيات في كأس العالم وسجل 31 هدفاً في 75 مباراة دولية، عملاق تورينو بعدما ساهم في فوزه بلقب الـ«سيري أ» ثلاث مرات.

وحل هيجواين في أوروبا عام 2006 حين انضم لريال مدريد الإسباني قادماً من ريفر بلايت، في طريقه لإحراز لقب دوري «لا ليجا» ثلاث مرات والكأس مرة واحدة والكأس السوبر مرتين، قبل الرحيل عام 2013 إلى نابولي، الذي حطم بألوانه الرقم القياسي لعدد أهداف الدوري في موسم واحد «36 في 35 مباراة موسم 2015 - 2016»، قبل أن يعادله لاحقاً هداف لاتسيو تشيرو إيموبيلي «موسم 2019 - 2020».

وخلال أعوامه الثلاثة في الدوري الأميركي، سجل هيجواين 27 هدفاً في 67 مباراة من دون أن يحرز أي لقب.