ختام ناجح لبطولة وزارة الدفاع الثانية للجو جيتسو

أبوظبي (وام)

شهد اللواء الركن راشد عبيد أحمد المزروعي رئيس الإدارة التنفيذية للتعليم والتدريب، اليوم الختامي لبطولة وزارة الدفاع الثانية للجو جيتسو، التي احتضن فعالياتها المجمع الرياضي بمعسكر طحنون بن زايد آل نهيان.

وشارك في البطولة 190 لاعباً من الضباط والرتب الأخرى، بواقع 100 لاعب من الحاصلين على الحزام البنفسجي، و90 من الحاصلين على الحزام الأزرق واشتملت على منازلات لفئتي العمومي والأساتذة.

وشهد راعي الحفل المنازلات النهائية في البطولة، والتي أتبعها عرض فني لمهارات الجو جيتسو والقتال العسكري القريب قدمته قيادة القوات البرية.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز قيادة حرس الرئاسة بكأس المركز الأول، وحلت ثانية قيادة القوات البرية وثالثاً جاءت قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي.

وفي بطولة الاستعراض الأولى في الجو جيتسو والقتال العسكري القريب، حصدت قيادة القوات البرية المركز الأول، ثم جاءت قيادة الإمداد المشترك وثالثة حلت قيادة القوات البحرية.

وأوضح اللواء الركن راشد عبيد أحمد المزروعي، أن أهداف البطولة تصب في استراتيجية وزارة الدفاع التي ترتكز على التطوير الدائم للمواهب وتهيئتها لرفع علم الدولة عالياً، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة لترسيخ مكانة الدولة وجهة رائدة على صعيد رياضة الجو جيتسو.