الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

انطلاقة قوية لدوري الترايثلون من عجمان

انطلاقة قوية لدوري الترايثلون من عجمان
3 أكتوبر 2022 21:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الترايثلون» يشارك في بطولة الرجل الحديدي بصلالة
إطلاق دوري الإمارات للترايثلون بـ 7 جولات

انطلقت صباح السبت منافسات دوري الترايثلون الذي ينظمه اتحاد الترايثلون برئاسة خالد الفهيم، وجاءت الانطلاقة من منطقة الزوراء في عجمان بمشاركة 310 لاعبين ولاعبات.
ويعد دوري الترايثلون أحد أهم الأسس التي يبني عليها الاتحاد في تطوير اللعبة لا سيما في ظل رصد جوائز مالية قيمة تصل إلى مائتي ألف درهم، وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن فوز لوكا ماثيوس بالمركز الأول في فئة السرعة للرجال وحصد سعد الزعابي المركز الثاني، فيما حل محسن آل علي ثالثاً.
وحصد مارتن ليبيك المركز الأول في المسافة الأولمبية للرجال، وجاء ثانيا آلان ماك فيما جاء ثالثا لورين هولاند، وتوج فاديم دوميت بالمركز الأول في فئة «سوبر سبرينت» للرجال وحل عمر كاظم ثانياً وجاء ثالثاً اللاعب خالد الكعبي.
وفي فئة السيدات فازت لورا براون في فئة «أولمبيك للسيدات»، وحلت ثانية نيجل ميشيل وثالثة حلت كا واي لي، وفي منافسات سوبر سبرنت حلقت جيما براون بالمركز الأول، وحلت ثانية إليان لبات ثانية وثالثة جاءت ثالثة شارلوت ثروستي.

الترايثلون
منطقة الزوراء في عجمان
خالد الفهيم
آخر الأخبار
رشيد الخيون بصحيفة" الاتحاد" يتسلم جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي
الإمارات
رشيد الخيون الكاتب بصحيفة" الاتحاد" يتسلم جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي
اليوم 12:48
أحمد بن محمد يشهد تكرّيم الفائزين بـ«جائزة الإعلام العربي»
الإمارات
أحمد بن محمد يشهد تكرّيم الفائزين بـ«جائزة الإعلام العربي»
اليوم 16:59
من أوكرانيا (أرشيفية)
عربي ودولي
بروكسل تستدعي المبعوث الروسي
اليوم 16:52
حاكم الفجيرة يعزي سلطان عمان في وفاة جلندي بن سيف
الإمارات
حاكم الفجيرة يعزي سلطان عمان في وفاة جلندي بن سيف
اليوم 16:47
سوق أبوظبي العالمي
الاقتصادي
«أبوظبي العالمي» يفرض غرامة مالية على «إيليا» وبابار عباس
اليوم 16:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©