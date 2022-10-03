انطلاقة قوية لدوري الترايثلون من عجمان

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت صباح السبت منافسات دوري الترايثلون الذي ينظمه اتحاد الترايثلون برئاسة خالد الفهيم، وجاءت الانطلاقة من منطقة الزوراء في عجمان بمشاركة 310 لاعبين ولاعبات.

ويعد دوري الترايثلون أحد أهم الأسس التي يبني عليها الاتحاد في تطوير اللعبة لا سيما في ظل رصد جوائز مالية قيمة تصل إلى مائتي ألف درهم، وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن فوز لوكا ماثيوس بالمركز الأول في فئة السرعة للرجال وحصد سعد الزعابي المركز الثاني، فيما حل محسن آل علي ثالثاً.

وحصد مارتن ليبيك المركز الأول في المسافة الأولمبية للرجال، وجاء ثانيا آلان ماك فيما جاء ثالثا لورين هولاند، وتوج فاديم دوميت بالمركز الأول في فئة «سوبر سبرينت» للرجال وحل عمر كاظم ثانياً وجاء ثالثاً اللاعب خالد الكعبي.

وفي فئة السيدات فازت لورا براون في فئة «أولمبيك للسيدات»، وحلت ثانية نيجل ميشيل وثالثة حلت كا واي لي، وفي منافسات سوبر سبرنت حلقت جيما براون بالمركز الأول، وحلت ثانية إليان لبات ثانية وثالثة جاءت ثالثة شارلوت ثروستي.