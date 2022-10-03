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«الليجا» تدخل «البيت العربي»

«الليجا» تدخل «البيت العربي»
3 أكتوبر 2022 20:45

مدريد (الاتحاد)

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كشف البيت العربي "Casa Árabe" ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، عن اتفاقية الشراكة الجديدة بينهما في مقر البيت العربي في مدريد، والتي من المقرر أن تستمر خلال الفترة المقبلة لتعزز التزام «الليجا» بجهودها التطويرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد الإعلان عن مشروعهما المشترك الجديد في المنطقة، حيث تشمل الشراكة تطوير مشاريع مشتركة مختلفة لتعزيز قيم الرياضة والثقافة العربية.
وستكون أولى هذه المبادرات «كرة القدم من أجل الأمل»، مشروع البيت العربي الذي ستنضم إليه «الليجا»، الذي سيستمر لمدة 5 أشهر. وتحت مظلة هذا المشروع، ستكون هناك ندوات احترافية، نقاشات، معارض، سينما، أنشطة ترفيهية ورياضية في الهواة الطلق، من بين مبادرات أخرى، في إطار كأس العالم لكرة القدم - قطر 2022، والتي ستقام في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين في الدولة الخليجية، وتشارك فيها أربع منتخبات عربية: المغرب، السعودية، تونس وقطر، وستقام هذه الأحداث في مواقع مختلفة، مثل: مدريد، برشلونة وقرطبة.
تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منطقة استراتيجية بالنسبة لليجا، وكانت أحد الأركان الأساسية في توسعها الدولي وفي عام 2014، أصبحت «الليجا» أول دوري رياضي أوروبي كبير يؤسس مكتباً في هذه المنطقة عندما افتتحت مكتبها الدائم في دبي، كما افتتحت أولى الأكاديميات الدولية الدائمة للاليجا في عام 2015، والتي لها حالياً فروع في دبي وأبوظبي. وقد سجلت الموسم الماضي أكثر من 1000 مشارك، وهو رقم قياسي. وتقوم بدعم قوي لتطوير كرة القدم للناشئين في المنطقة، وفي هذا السياق، تم الإعلان أيضاً عن افتتاح أكاديمية «الليجا» الكويت في مارس 2021. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم مشروع مشترك جديد في المنطقة مؤخراً، مما يدل على التزام «الليجا» لاستراتيجيتها التنموية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت إيرين لوزانو، المديرة العامة للبيت العربي: «تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز قيم الرياضة في المجتمع، فضلاً عن التعريف بالثقافة العربية في بلدنا، من خلال تطوير الأنشطة والبرامج المشتركة».
وقال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا": «نحن نؤمن بالرياضة كأداة للتغيير الاجتماعي، ولهذا السبب يعد هذا التعاون أمراً أساسياً بالنسبة لنا. نحن نعمل في المنطقة منذ سنوات عديدة، والسكان صغير السن ولديهم اهتمام كبير بكرة القدم، لذا فإن إمكانات النمو عالية جداً. من خلال هذه الاتفاقية، نسعى إلى تعزيز نمو كرة القدم في المنطقة بناءً على قيم الرياضة والثقافة، فضلاً عن إبراز العالم العربي».

الليجا
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