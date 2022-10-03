«الشارقة الرياضي» يحتفي بنائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج



الشارقة (الاتحاد)

احتفى مجلس الشارقة الرياضي بالشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمناسبة انتخابه نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج في الجمعية العمومية التي جرت بمدينة تشيناي الهندية أغسطس الماضي، حيث تفوق على 13 مرشحاً من مختلف دول العالم، وحصل على 89 صوتاً من أصل 176.

أُقيم الحفل بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج وحضره جمع غفير من رموز وأقطاب الحركة الرياضية والأسرة الشطرنجية، تقدمهم الشيخ سلطان بن شخبوط بن خليفة آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالله بن سلطان الحمادي، والدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان، والمستشار عمر بن حنيفة، والدكتور عبد الرحمن الياسي من أعضاء مجلس الإدارة، كما حضره عدد من رؤساء الأندية الرياضية بالإمارة، ومن مديري الإدارات، ورؤساء الأقسام وموظفي المجلس ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وتقدم الشيخ سعود المعلا بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة ولصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأشاد بدعمه للرياضة والرياضيين، وقال إن فوزه بالمنصب الدولي برهان على ريادة دولة الإمارات والسمعة الدولية التي تتمتع بها، والقوة الكبيرة المؤثرة التي تسهم بها في صنع القرار الرياضي الدولي، مؤكداً أن فوزه في انتخابات الاتحاد الدولي للشطرنج تحقق بفضل اسم الدولة واسم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، كأكبر صرح للعبة على مستوى العالم.

وشكر الشيخ سعود المعلا الدول والاتحادات العربية وغير العربية التي أيدت ترشيحه، وقال إن هذه الثقة الدولية أخذت سبيلها إليه، بفضل مكانة دولة الإمارات وسمعتها قبل أن يكون ذلك لدوره وعطائه على صعيد اللعبة محلياً وإقليمياً ودولياً، وأكد أن هذه السمعة الدولية يرجع الفضل فيها للقيادة الرشيدة التي أسست البنية التحتية المتميزة للرياضة بوجه عام وللشطرنج بوجه خاص من خلال الأندية في كل إمارات الدولة، مما مهد السبيل لشغل المناصب بالاتحادات الدولية، وأثنى الشيخ سعود على الدور الذي قام به رئيس مجلس الشارقة الرياضي خلال فترة الترشح، وشكره على حفل التكريم، وقال إن سعادته كبيرة بهذه الكوكبة الكبيرة التي ضمت ثلاثة أجيال من الرياضيين، ومن أعضاء أسرة الشطرنج بالدولة.

واكد عيسى هلال، أن تكريم الشيخ سعود المعلا كان واجباً ومنطقياً، لأهمية المنصب الدولي وما يعكسه من نجاح للمنظومة الرياضية في الإمارة، وقال: المجلس الرياضي يبارك هذا الإنجاز الذي يفتخر به الرياضيون في الإمارة والدولة، لاسيما أنه يتوج مسيرة حافلة بالعطاء للشيخ سعود محلياً وعربياً ودولياً، واختتم كلمته بالتأكيد على أن الثقة كبيرة في أن يتواصل هذا العطاء من خلال المنصب الدولي الرفيع بما يحقق للدولة واللعبة وشخصه المزيد من البريق والتميز والنجاح.