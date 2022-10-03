برعاية رئيس الدولة.. «عالمية أبوظبي للجو جيتسو» تنطلق 11 نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو بنسختها الرابعة عشرة، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبل في جو جيتسو أرينا، بمدينة زايد الرياضية.

وحظيت رياضة الجو جيتسو في الدولة بدعمٍ كبير من القيادة الرشيدة، لتحقق بفضل هذا الدعم تطوراً هائلاً قادها إلى الريادة المحلية والعالمية، فضلاً عن استضافة أبوظبي لمقري الاتحادين الدولي والآسيوي، وذلك في فترة زمنية لا تتجاوز الـ 10 سنوات، مما جعل تجربتها وريادتها نموذجاً يحتذى به عالمياً في مجالات نشر اللعبة، وتطويرها، واكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، وتنظيم البطولات الاحترافية.

وبهذا الصدد، رفع عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لرعايته للنسخة الرابعة عشرة من البطولة، مشيداً بدعم سموه المستمر لهذه الرياضة، التي تكتسب شعبية متزايدة على مستوى العالم، وللرؤية والاستراتيجيات التي وصلت بأبوظبي إلى موقع ريادي عالمي على صعيد الرياضة.

وقال الهاشمي: مهّد دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الطريق لنهضة غير مسبوقة لرياضة الجو جيتسو، فعلى الصعيد المحلي، دخلت الرياضة إلى كل بيت إماراتي وباتت أسلوب حياة وثقافة مجتمعية، تستهدف المساهمة في بناء أجيال تنهض بالوطن وتحافظ على هويته ومكتسباته، وعلى الصعيد العالمي، غدت أبوظبي مصنعاً للأبطال ووجهتهم الأولى وحلماً لكل رياضي، وموطناً لأكبر بطولات الجو جيتسو العالمية.

وتابع: «يمثل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حجر الزاوية لتطوير الرياضة في الدولة والعالم، وقد أصبحت أبوظبي عاصمة الجو جيتسو وأكبر مطور لهذه الرياضة، من خلال أجيال جديدة من نجوم اللعبة الذين يدركون حجم المسؤولية في تمثيل الدولة بأفضل صورة، حيث إنهم باتوا رقماً صعباً في كل البطولات القارية والعالمية، وأكبر دليل على ذلك تصدرهم لآسيا والعالم في الأعوام الأخيرة، وميدالياتهم التاريخية في دورة الألعاب العالمية برمنجهام 2022.»

وأضاف الهاشمي: «نتطلع إلى الترحيب بأكثر من 6000 لاعب ولاعبة خلال منافسات النسخة الرابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، التي أصبحت وجهة وحلماً لنجوم وعشاق اللعبة من مختلف أنحاء العالم، والذين يرون في عاصمة الجو جيتسو موطنهم الثاني ومحطتهم الدائمة، لتحقيق أحلامهم والارتقاء بتصنيفهم العالمي وتحقيق الإنجازات والنجاح.»