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ماني يتحدث عن صعوبات البداية

ماني يتحدث عن صعوبات البداية
3 أكتوبر 2022 19:15

ميونيخ (د ب أ)
صرح النجم السنغالي الدولي ساديو ماني، بأنه لم يفاجأ بصعوبات البداية التي واجهها في ناديه الجديد بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم.
وفي مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا.كوم»، قال لاعب خط الهجوم القادم من ليفربول الإنجليزي: «كل شيء يتغير، وهذا شيء ليس سهلاً على الإطلاق. يجب أن أتكيف. كنت أعرف هذا، ولم يكن هذا مفاجأة بالنسبة لي. الأمر يسير بالضبط كما تخيلته».
يذكر أن ماني «30 عاماً» مثله مثل كل فريق بايرن ميونيخ مر مؤخراً بأزمة، وذلك بعد أن بدأوا الموسم بشكل قوي، وكان ماني أحرز خلال اللقاء أمام باير ليفركوزن أول أمس السبت، الذي انتهى بفوز بايرن بأربعة أهداف مقابل لاشيء، أول أهدافه في الدوري الألماني منذ أن سجل هدفين في لقاء بايرن أمام بوخوم نهاية أغسطس الماضي، وقاد الفريق البافاري آنذاك لاكتساح بوخوم بسبعة أهداف نظيفة.
وأضاف ماني: «ليس من السهل التغيير من ناد إلى آخر، والآن أنا في بلد جديد، والمسألة ليست سهلة لأن الكثير من الأمور تغيرت مرة واحدة، الناس، التدريب، كل شيء».
غير أن ماني تابع: «لكن الناس في النادي رائعون، أنا محظوظ للغاية».

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