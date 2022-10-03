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التحكيم الإماراتي يتوهج آسيوياً في أكتوبر

التحكيم الإماراتي يتوهج آسيوياً في أكتوبر
3 أكتوبر 2022 18:00

دبي (الاتحاد)
تُشارك مجموعة من قضاة الملاعب ومُقيّمي الحكام الإماراتيين في إدارة مباريات وتقييم أطقم التحكيم في التصفيات الآسيوية تحت 17 عاماً، وبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الحالي.
حيثُ يُشارك الحكمان الدوليان سلطان محمد (ساحة) وزايد داوود (مساعد) في إدارة مباريات المجموعة العاشرة في التصفيات الآسيوية تحت 17 عاماً، التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند، وتم تعيين الحكم المساعد الدولي جمعة المخيني ضمن طاقم التحكيم المُكلف بإدارة مباريات المجموعة التاسعة في قيرغيزستان.
وكلفت إدارة الحكام في الاتحاد الآسيوي علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مُقيّمًا لطاقم تحكيم المباراة التي ستجمع فريقي سوجديانا جيزك الأوزبكي وكوالالمبور الماليزي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2022، بينما يُشارك خالد الدوخي مُقيّماً لطاقم التحكيم المُكلف بإدارة مباريات المجموعة الخامسة في التصفيات الاسيوية تحت 17 عاماً في بنجلاديش، وأحمد يعقوب مُقيّماً لحكام مباريات المجموعة الثامنة في العاصمة الطاجيكية دوشانبيه.

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