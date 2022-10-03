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راشد بن حميد يُعّزي أسرة كرة القدم الإندونيسية

راشد بن حميد يُعّزي أسرة كرة القدم الإندونيسية
3 أكتوبر 2022 17:30

دبي (الاتحاد)
بعث الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة برقية تعزية إلى محمد إرياوان رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، عبّر من خلالها عن صادق التعازي والمواساة في ضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال مباراة كروية في الدوري الإندونيسي الممتاز، وأعرب رئيس الاتحاد في البرقية عن حزنه العميق بسبب الحادث الذي أودى بحياة عدد من محبي كرة القدم.
وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي باسم أسرة كرة القدم الإماراتية بخالص العزاء إلى عائلات الضحايا وأسرة كرة القدم الإندونيسية، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل، مؤكداً وقوف اتحاد الإمارات لكرة القدم إلى جانب مجتمع كرة القدم في إندونيسيا في هذه الأوقات العصيبة.

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