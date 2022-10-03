ديمبلي «الجديد» يعود من بعيد

برشلونة (أ ف ب)

بعد أن سَلِم من الإصابات في الفترة الأخيرة وكسب ثقة المدرب تشافي هرنانديز، بات الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي عنصراً أساسياً في تشكيلة برشلونة الطامح لمعانقة لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

ويستعد النادي الكتالوني لمواجهة مضيفه إنتر الإيطالي في ميلانو الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية، في مباراة سيسعى ديمبيليه خلالها لإثبات علوّ كعبه وقيادة فريقه للفوز.

قال قبل قرابة الأسبوعين في حديث مع إذاعة «أر أم سي» على هامش عودته إلى صفوف المنتخب الفرنسي للمرة الأولى منذ يونيو من العام الماضي: «خسرت الكثير من الوقت منذ 2017 حتى الآن».

بعد مشاكل سلوكية، إثر وصوله إلى برشلونة في عام 2017 (مقابل 125 مليون يورو من بروسيا دورتموند الألماني) ثم الإصابات المتكررة في الساق، عمد ابن الـ25 عاماً إلى تغيير أسلوب حياته نحو الأفضل وتقوية عضلاته لترك تلك الذكريات السيئة وراءه.

عاد إلى المسار الصحيح مع المدرب السابق لبرشلونة الهولندي رونالد كومان العام الماضي، بعد إصابته القوية في كأس أوروبا 2021 ضد المجر (في وتر العضلة ذات الرأسين في الركبة اليمنى)، ووجد الملاذ مع تشافي في برشلونة.

حتى أن أسطورة النادي الكتالوني أقنعه بالبقاء عندما بدت المفاوضات حول تمديد عقده متوقفة، لدرجة أن برشلونة حاول حتى دفع «ديمبوز» نحو مغادرة ملعب «كامب نو» في يناير الماضي.

أكد ديمبلي في حديثه مع «أر أم سي» قبل مباريات «الديوك» في دوري الأمم الأوروبية: «لقد أخبرت تشافي دائماً أنني أريد البقاء في النادي. بعد ذلك، كانت هناك مفاوضات ولكن مع ثقة تشافي، كنت مضطراً للبقاء. أشعر براحة في غرفة تبديل الملابس، مع كل هؤلاء الشباب، مع الفريق بأكمله. لقد راودني هذا الشعور الجيد منذ ست سنوات».

وأضاف: «حلمي الفوز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة» الذي صعد نهاية الأسبوع إلى صدارة الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ قرابة العامين.

الآن، نسي ديمبلي المفاوضات الطويلة لتمديد عقده، وقرار تشافي والرئيس جوان لابورتا إبعاده عن المجموعة لبعض الوقت بسبب شروط الراتب التي طالب بها وكلاؤه.

إذ أعاده لاعب الوسط السابق سريعاً إلى قلب الفريق وانحنى أمام موهبته الواضحة. وبعد صيف متوتر تخللته مشاكل الميزانية ومعضلة تسجيل اللاعبين الجدد، انتهى الأمر بديمبلي بتمديد عقده في كتالونيا حتى عام 2024.

ها هو أساسي في التشكيلة الأساسية على الرغم من التعزيزات في الهجوم التي وصلت في يناير (الجابوني بيار إيميريك أوباميانج الذي غادر هذا الصيف إلى تشيلسي الإنجليزي)، أو في سوق الانتقالات الأخيرة مع البرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكلاهما أساسيان في تشكيلة الفريق.

لعب ديمبلي، أفضل ممرر في الدوري الإسباني الموسم الماضي، أساسياً في ثماني من أصل مباريات برشلونة التسع حتى الآن هذا الموسم في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفين بالإضافة إلى أربع تمريرات حاسمة.

بعد أن أصبح أباً إثر وضع زوجته لابنتهما في ليل 16-17 سبتمبر، أصرّ ديمبلي على خوض المباراة ضد إلتشي في اليوم التالي، التي كسبها برشلونة 3-صفر، في دليل واضح على التزامه مع تشافي وفريقه.

منذ الرحلة إلى ميونيخ «هزيمة 2-صفر ضد بايرن في دوري الأبطال»، حرمته آلام في ربلة الساق من أن يكون في أفضل فورمة في المباريات الأخيرة في الدوري الإسباني وخلال النافذة الدولية، حيث لعب 11 دقيقة فقط ضد النمسا في دوري الأمم الأوروبية مع فرنسا فيما غاب عن لقاء الدنمارك.

يؤكد أنه يرغب في «أن يكون حاسماً، ولكن قبل كل شيء أن يقدم أداءً مميزاً في المباريات المهمة لدوري أبطال أوروبا» حيث ستكون الفرصة سانحة أمام إنتر، قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم في قطر.