ميرزا يقود الدراجات في «عربية المضمار»



محمد أبوإسماعيل (القاهرة)

وصل منتخبنا الوطني للدراجات إلى القاهرة من أجل الاستعداد للبطولة العربية للمضمار التي تقام خلال الفترة من 5-8 أكتوبر، ويترأس البعثة خليفة بن عمير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني.

وتقام البطولة العربية للمضمار فقط في القاهرة، على أن تستكمل بطولة الطريق والدراجات الجبلية في الإمارات ديسمبر المقبل، وقام الجهاز الفني للمنتخب بضم اللاعبة مريم الزعابي لبعثة المنتخب وتضم البعثة 14 لاعباً ولاعبة هم يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري وجابر المنصوري وخالد معيوف وسيف الكعبي ووليد النقبي وعبدالله الحمادي ومحمد المطيوعي وصفية الصايغ وشيخة عيسى وزهرة حسين وهدى حسين ومروة كاهور ومريم الزعابي.

وأكد خليفة بن عمير رئيس بعثة منتخبنا الوطني أن منتخبنا الوطني يشارك في البطولة بغرض المنافسة على كافة الألقاب بتواجد قائد المنتخب الوطني وبطل آسيا والعرب يوسف ميرزا، الذي يبحث عن إنجاز عربي جديد، وخاض المنتخب تدريبه الأول في مضمار القاهرة للدراجات، من أجل الاستعداد يومين قبل انطلاق البطولة.

وأشار أنه تم انضمام اللاعبة مريم الزعابي إلى بعثة المنتخب الوطني، لتكون مع منتخب الإناث الذي حقق الموسم الماضي نجاحات كبيرة في البطولة العربية للمضمار.