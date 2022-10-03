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الناموس لـ «العاصفة» في أولى جولات «تجديف دبي»

الناموس لـ «العاصفة» في أولى جولات «تجديف دبي»
3 أكتوبر 2022 15:23

 

دبي (الاتحاد)
عانق طاقم القارب «العاصفة 36» لمالكه حمدان سعيد جابر بقيادة النوخذة بدر عبدالحكيم، لقب الشوط المحلي في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الأحد ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2022-2023.
وذهب لقب شوط «الفئة المفتوحة» للقارب «كي إتش كي» لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط الذي تفوق في هذا الشوط بعد صراع مثير مع القارب رقم 89 «اف 3» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بقيادة النوخذة بدر عبد الحكيم.
وحقق السباق الذي أقيم في قناة دبي المائية في منطقة ممشى الجداف، قبالة محمية خور دبي للحياة الفطرية، نجاحاً كبيراً تمثل في مشاركة ما يزيد على 400 بحار على متن 46 قارباً تنافست على ألقاب شوطي الجولة (المحلي والمفتوح)، حيث أبحرت من خط البداية لمسافة 2.3 كلم حتى خط النهاية أمام (دبي كيريك هاربر) وقبالة مكتبة محمد بن راشد.
وكان السباق قد انطلق مع الشوط المحلي بمشاركة 34 قارباً اصطفت جميعها في خط البداية قبل إعلان بداية السباق برفع العلم الأخضر إيذاناً بالبداية، لتبحر بقوة نحو خط النهاية الذي شهد وصول «العاصفة 36» أولاً بعد منافسة مع صاحب المركز الثاني القارب أطلس 39 لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة حسن الحوسني، فيما جاء القارب دلما مارين 7 لمالكه إبراهيم المرزوقي وبقيادة النوخذة عبدالله المرزوقي في المركز الثالث.
أما شوط الفئة المفتوحة الذي جمع 14 قارباً مثلت قوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وفرق المؤسسات، فقد شهد تفوق القارب البحريني «كي إتش كي 54» الذي وصل أولاً إلى خط النهاية، تبعه القارب رقم 89 أف 3، فيما حل قارب المطاف 46 التابع لجمعية المطاف للتراث والفنون البحرية وبقيادة النوخذة علي المعمري في المركز الثالث.
وتابع فعاليات سباق الجولة الأولى، وقام بتتويج الفائزين بعد نهاية الحدث، جمال زعل بن كريشان المهيري، عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي، ومحمد سيف المري، مشرف عام السباق، إلى جانب المقدم علي عبدالله النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي. 

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