يونس بطل العالم لبناء الأجسام

دبي (الاتحاد)

نجح البطل الإماراتي يونس موسى، عضو فريق «الماجد تيم» لمحترفي بناء الأجسام، في تحقيق الفوز ببطولة العالم لبناء الأجسام فئة الكلاسيك التي جرت في نيوزيلندا بمشاركة صفوة الأبطال على مستوى العالم، بعد فوزه بالميدالية الذهبية في وزن فوق 80 كجم فقط، كما نجح في تحقيق لقب «بطل الأبطال» بعد تغلبه على جميع أبطال كل الأوزان «الأوفر أوول»، وحصوله على «بطاقة احتراف دولي» التي تؤهله للمنافسة واللعب في بطولات محترفي بناء الأجسام على مستوى العالم.

واعتبر يونس موسى، البطل الإماراتي المتوج بأغلى ألقاب رياضة بناء الأجسام على مستوى العالم، أن الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل للدعم الكبير والاهتمام الذي وفره له رئيس الفريق وراعيه محمد عبدالعزيز الماجد، رئيس أول فريق إماراتي محترف في عالم بناء الأجسام، مشيراً إلى أن التجهيزات والمتابعة والدعم الكبير التي وفرها له فريق الماجد تيم كان وراء الإنجاز الذي تحقق.

وأكد محمد الماجد فخره الكبير بما تحقق، وقال: «بفوز يونس موسى بلقب بطل أبطال بطولة العالم بنيوزيلاندا وحصوله على كارت احتراف، يكون فريقه حقق ثاني بطاقة احتراف لبطل إماراتي بعد بطاقة الاحتراف التي تحققت عام 2017 باسم البطل الإماراتي المخضرم إبراهيم الهاشمي».

وأكد الماجد أن هدف فريقه هو رفع اسم ومكانة الإمارات عالياً في مجال رياضة بناء الأجسام، سواء على صعيد الهواة أو على صعيد المحترفين، واعداً بمزيد من الألقاب للفريق باسم الإمارات خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن البطل يونس موسى كان قد حقق أوائل العام الجاري المركز الرابع في بطولة العالم بإسبانيا، والمركز الخامس في بطولة البرتغال، ويسعى لتحقيق المزيد في عالم الاحتراف خلال الفترة المقبلة.