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32 حكماً في دورة «المستجدين»

32 حكماً في دورة «المستجدين»
3 أكتوبر 2022 15:00

دبي (الاتحاد) 

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انطلقت في مقر اتحاد الكرة بدبي محاور دورة حكام كرة القدم المستجدين، التي تُنظمها إدارة الحكام بالاتحاد في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر الجاري، بمشاركة 32 حكماً مستجداً، من ضمنهم 3 حكمات إناث.
شهد افتتاح الدورة محمد عمر الشمري نائب رئيس لجنة الحكام، بحضور صالح المرزوقي مسؤول حكام الصف الثاني المراحل السنية، والحكم الدولي سلطان محمد، محاضراً، اليوم الأول للدورة.
كما يُحاضر في دورة الحكام المستجدين، سلطان ساحوه فني حكام الصف الثاني، والحكمان الدوليان محمد عبدالله حسن، وأحمد عيسى، والحكمان المساعدان الدوليان مسعود حسن وأمل جمال، حسن عبدالله مدرب اللياقة البدنية بإدارة الحكام.
وتأتي هذه الدورة ضمن البرنامج الفني لإدارة الحكام للموسم الرياضي 2022-2023 والمعتمد من لجنة الحكام، ويهدف إلى جذب وزيادة قاعدة المنتسبين لمنظومة التحكيم الإماراتية من فئتي الرجال والإناث، كما يستهدف البرنامج الاستفادة من خبرات نخبة حكام كرة القدم الحاليين وإعدادهم ليكونوا محاضرين محليين.
وتتناول المحاور النظرية للدورة التي تُقام على مدار أربعة أيام مواد قانون كرة القدم «من القانون 1 إلى القانون 17»، والتي تتضمن ميدان اللعب والكرة، واللاعبون ومعداتهم، ودور ومهام حكم المباراة، والحكام الأخرون ومدة المباراة، بالإضافة لبداية واستئناف المباراة، وحلالات التسلل، والأخطاء وسوء السلوك، وتنفيذ الركلات الحرة وركلة الجزاء، وتنفيذ رمية التماس وركلة المرمى وركلة الجزاء، فيما تُعقد في اليوم الخامس أختبارات في مواد القانون.
ويتضمن الجانب العملي، إشارات حكم الساحة خلال المباراة «الركلة الحرة المباشرة والغير مباشرة، إتاحة الفرصة، طريقة إشهارات البطاقات، استخدام الصافرة» والتفتيش على الملعب والشباك والرايات الركنية، وكذلك التفتيش على اللاعبين وهوياتهم، وطريقة ضبط المنطقة الفنية والتعامل مع اللاعبين البدلاء والأجهزة الفنية والإدارية، والتعامل مع الركلات الركنية والمرمى والركلات الحرة والجزاء ورميات التماس، والمواقف والتحركات في القرارات الثابتة والكرات المتحركة والتمركز الصحيح.
وإشارات الحكم المساعد في حالات التسلل القريب والوسط والبعيد، والركنيات والتماس، وإشارات الأخطاء وضبط المسافة القانونية ضمن منطقة تواجده، وكذا التحرك المناسب للحكم المساعد على خط التماس، وطريقة حمل الراية والتحرك بها ونقلها من يد للأخرى، والتمركز مع أخر ثاني مدافع.

اتحاد الكرة
لجنة الحكام باتحاد الكرة
دبي
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