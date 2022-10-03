أنشيلوتي يرفض انتقاد بنزيمة

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

رفض كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، استهداف كريم بنزيمة بالانتقادات إثر إهدار فرصة التسجيل من ضربة جزاء، في المباراة التي انتهت بتعادل الفريق مع ضيفه أوساسونا 1/ 1 في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني.

وأهدر ريال مدريد نقطتين للمرة الأولى في الموسم، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الست الماضية بالدوري.

ورغم عودة بنزيمة بعد غياب دام ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة، لم يظهر ريال مدريد بمستواه المعهود في مباراة أمس.

وتقدم ريال بهدف سجله فينيسيوس جونيور في الدقيقة 42، لكن أوساسونا تعادل عن طريق إنريكي جارسيا كيكي في الدقيقة 50 وأتيحت الفرصة أمام كريم بنزيمة لحسم المباراة لصالح ريال مدريد وتحقيق الفوز السابع على التوالي، عندما حصل الفريق على ضربة جزاء مع طرد ديفيد جارسيا من صفوف أوساسونا، وتقدم بنزيمة لتنفيذ ضربة الجزاء في الدقيقة 78 لكنه سدد كرة اصطدمت بالعارضة.

ورغم النقص العددي، حافظ أوساسونا على التعادل حتى نهاية المباراة ليحصد نقطة ثمينة على ملعب الريال.

وأهدر بنزيمة بذلك ثلاث ضربات جزاء خلال هذا العام في مواجهة أوساسونا الذي يدربه جاجوبا أراستي، حيث كان قد أهدر التسجيل من ضربتي جزاء في مباراة الفريقين في 20 أبريل الماضي ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من الموسم الماضي للدوري. ورفض أنشيلوتي إلقاء اللوم على بنزيمة في نتيجة التعادل، وأكد أن أداء ريال لم يكن سيئاً، وقال في تصريحات لمنصة «دازون»:«كريم عادة ما يسجل».

وأضاف أنشيلوتي: «المباراة لم تكن رائعة، ولكن بعد الهدف الذي تلقيناه، لعب الفريق بالشكل المطلوب».

وذكر: «كريم ليس لديه مشكلة في بدء اللعب طوال 90 دقيقة. ومن المفترض أن يستعيد أفضل مستوياته عبر اللعب». وتابع:«هذا يعد حادثاً كروياً، يمكن أن يحدث أحياناً. كنا متماسكين في الدفاع، وحققنا توازناً جيداً، ومنعنا الهجمات المرتدة بشكل كبير.» ومنذ بداية الموسم الماضي، تعادل أوساسونا بذلك مع ريال مدريد ثلاث مرات، متفوقاً في ذلك على جميع الفرق الأخرى بالدوري الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف غريمه التقليدي برشلونة، الذي تغلب على ريال مايوركا 1/ صفر أمس الأول السبت ضمن المرحلة نفسها.