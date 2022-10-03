فوكس يرفع الإثارة قبل 5 محطات من «ختامي دبي للجولف»

دبي (الاتحاد)

توج الأسترالي ريان فوكس بلقب بطولة اسكتلندا المفتوحة، ليرفع الإثارة والترقب قبل 5 جولات فقط على بطولة جولة دي بي ورلد الختامية لموسم جولة دي بي ورلد، التي ستقام في عقارات جميرا للجولف في دبي بالفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار أميركي.

وأنهى فوكس البطولة التي أقيمت على الملعب القديم في سانت أندروز، أعرق ملاعب الجولف في العالم، بمجموع 15 ضربة تحت المعدل، ليحصد اللقب وينال 915 نقطة جعلته يتقدم أربع خطوات ليصبح بالمركز الثالث في ترتيب جولة دي بي ورلد هذا الموسم، بمجموع 3,119 نقطة.

واستفاد الثنائي السويدي أليكس نورين والإيرلندي الشمالي كالوم شينكوين من الحصول على وصافة البطولة برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليحصد كل منهما 478 نقطة، فتقدم نورين 37 نقطة وأصبح بالمركز 23 في ترتيب جولة دي بي ورلد هذا الموسم بمجموع 1,149 نقطة، فيما تقدم شينكوين 19 خطوة ليصبح بالمركز 16 برصيد 1,354 نقطة.

وبحصوله على المركز الثالث في البطولة برصيد 13 ضربة تحت المعدل، عزز الإيرلندي روري ماكلروي صدارته لجولة دي بي ورلد هذا الموسم، بعدما حصل على 254 نقطة، ليرفع إجمالي نقاطه إلى 4,154 نقطة.

وتبقت خمس بطولات قبل النهائي الكبير في دبي، وهي، بطولة مدريد المفتوحة، بطولة الأندلس ماسترز، بطولة مايوركا المفتوحة، بطولة البرتغال ماسترز وبطولة نيد بانك الجنوب أفريقية.

ويتأهل اللاعبون أصحاب المراكز الـ 50 الأولى على مدار الموسم الحالي إلى بطولة جولة دي بي وورلد، الختامية للموسم.

وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للجولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمي، إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات الإماراتية، وهي بطولة أبوظبي إتش أس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، بطولة رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك، وبطولة جولة دي بي وورلد، وبطولة جولة دي بي وورلد في عقارات جميرا للجولف.