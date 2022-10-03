ماريا تعيد صناعة التاريخ في "الكالتشيو"

رضا سليم (دبي)

تحولت الإيطالية ماريا سول فيريري كابوتي إلى حديث الجماهير، بعدما باتت أول امرأة تدير مباراةً في الدوري الإيطالي لكرة القدم، منذ انطلاق المنافسات قبل أكثر من 110 أعوام لتدخل تاريخ "الكالتشيو" بإدارتها أول مباراة "سيري أي"، بعدما أسندت لجنة حكام الدوري لها إدارة مباريات فريقي ساسولو وساليرنيتانا ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

وأصبحت ماريا "32 عاماً" أول امرأة على الإطلاق تصبح حكماً للساحة في تاريخ الدوري الإيطالي، بعد التصويت على أهليتها من قبل رابطة الحكام الإيطالية قبل انطلاق الموسم الحالي، لتدخل تاريخ "سيري أي" بعد 7 سنوات من دخولها سلك التحكيم.

وأدارت كابوتي عدد من مباريات الرجال ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة الإيطالي، حتى وصلت لدوري الدرجة الثانية وبدأت التحكيم قبل 7 سنوات، كما أدارت مباراة كان طرفها أحد أندية الدوري الممتاز، عندما تولت مسؤولية تحكيم مباريات كالياري وسيتاديلا في كأس إيطاليا شهر ديسمبر الماضي.

انضمت ماريا إلى لجنة الحكام الإيطالية في عام 2007 وعمل في الدوريات الإقليمية، قبل أن يبدأ في إدارة مباريات الدرجة الرابعة في عام 2015، وجاءت خطوتها التالية في عام 2019، عندما أدارت مباراتين في تصفيات بطولة أوروبا للسيدات.

وتسير ماريا كابوتي على درب المُحكمات الكبار والمميزات، والتي يأتي في مقدمتهن الفرنسية ستيفاني فرابارت أول حكم امرأة تدير مباراة بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن أصبحت أول امرأة أيضاً تتولى مهمة إدارة مباراة في الدوري الفرنسي "ليج1 " .

وتعد الألمانية بيبيانا شتاينهاوس من مواليد 24 مارس 1979 أول امرأة على الإطلاق تدير مباراة في بطولة الدوري الألماني الممتاز "البوندسليجا" بين هيرتا برلين وفيردر بريمن يوم 10 سبتمبر 2017.