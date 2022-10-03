صدارة ووصافة التنس إسبانية

باريس (أ ف ب)

سيبقى يوم الثالث من أكتوبر 2022 تاريخياً لكرة المضرب الإسبانية، مع سابقة اعتلاء لاعبَيها كارلوس ألكاراز ورافايل نادال صدارة ووصافة تصنيف رابطة المحترفين «أيه تي بي»، منذ صدوره للمرة الأولى في عام 1973.

وبعد أن أصبح ألكاراز «19 عاماً» أصغر مصنف أول على العالم، إثر تتويجه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة منتصف سبتمبر الماضي، عاد نادال «36 عاماً» الاثنين إلى الوصافة على حساب النروجي كاسبر رود، وصيف فلاشينج ميدوز، الذي تراجع إلى المرتبة الثالثة.

وتعود المرة الأخيرة إلى اعتلاء لاعبَين من ذات البلد المركزين الأولين إلى السابع من أغسطس 2000 عبر الأميركيين أندري أجاسي (متصدر) وبيت سامبراس (وصيف). وباتت إسبانيا ثاني بلد فقط بعد الولايات المتحدة تحقق هذا الإنجاز، علماً أن الأميركيين حققوه على دفعات عدة منذ السبعينيات مروراً بالثمانينيات والتسعينيات.

لكن الفرصة ستكون سانحة لرود لاستعادة الوصافة هذا الأسبوع على هامش مشاركته في دورة طوكيو (500 نقطة)، إذ تفصله فقط 165 نقطة عن نادال غير المتوقعة عودته إلى الملاعب قبل دورة باريس-بيرسي للماسترز نهاية الشهر الحالي.

وفي التغيير الوحيد الآخر في قائمة العشرة الأوائل، خرقها البولندي هوبرت هوركاش إلى المركز العاشر على حساب الإيطالي يانيك سينر الذي خسر مركزين، فيما بات الأميركي تايلور فريتز في المركز الحادي عشر.

وكان السويسري مارك-أندريا هوسلر أكبر المتقدمين (31 مركزاً) إلى المرتبة 64، بعدما أصبح أول سويسري يفوز بلقب احترافي منذ روجيه فيدرر في بازل 2019، إثر تتويجه الأحد في دورة صوفيا البلغارية محققاً أول ألقاب مسيرته.

لدى السيدات، لا زالت البولندية إيجا شفيونتيك تحلق وحيدة في الصدارة، وخلفها التونسية أنس جابر، التي تستعد للمشاركة في دورة الياسمين في بلادها التي تنطلق الاثنين في أول دورة تستضيفها تونس ضمن دورات رابطة المحترفات «دبليو تي ايه».

وشهدت المراكز بين الثالث والسادس تغييرات مع تقدم أو تراجع اللاعبات الأربع مركزاً واحداً، إذ تقدمت الإستونية أنيت كونتافيت إلى المرتبة الثالثة على حساب الإسبانية باولا بادوسا التي باتت رابعة، والبيلاروسية أرينا سابالينكا إلى الخامس على حساب الأميركية جيسيكا بيجولا التي باتت سادسة.

تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1. الإسباني كارلوس ألكاراز 6740 نقطة

2. الإسباني رافايل نادال 5810 (+1)

3. النروجي كاسبر رود 5645 (-1)

4. الروسي دانييل مدفيديف 5065

5. الألماني ألكسندر زفيريف 5040

6. اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4810

7. الصربي نوفاك ديوكوفيتش 3820

8. البريطاني كاميرون نوري 3445

9. الروسي أندري روبليف 3345

10. البولندي هوبرت هوركاش 3175 (+1)



- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1. البولندية إيجا شفيونتيك 10180 نقطة

2. التونسية أنس جابر 4885

3. الإستونية أنيت كونتافيت 4010 (+1)

4. الإسبانية باولا بادوسا 3934 (-1)

5. البيلاروسية أرينا سابالينكا 3470 (+1)

6. الأميركية جيسيكا بيجولا 3447 (-1)

7. اليونانية ماريا ساكّاري 3355

8. الأميركية كوكو جوف 3047

9. الرومانية سيمونا هاليب 3025

10. الفرنسية كارولين جارسيا 2930