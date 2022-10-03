41 متسابقاً يرسمون المشهد الثاني في «الإمارات للتزلج على الماء»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت الجولة الثانية من بطولة الإمارات للتزلج على الماء، والتي اختتمت على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي نجاحاً وتفوقاً كبيراً، بعد المشاركة الكبيرة والضخمة التي حظيت بها للمرة الأولى بحضور 41 متسابقاً من 13 دولة، لتكون المرة الأولى التي تشهد فيها المنافسة هذا الحضور والتنوع الكبير في عدد جنسيات المشاركين، وسجلت الجولة التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية على مرحلتين ارتفاعاً واضحاً على كافة المستويات وفي فئات البطولة الأربع.

وانتزع سلطان سيف النعيمي صدارة فئة الناشئين وأفضل استعراض، في حين حل ثانياً المصري حسين مصطفى، وثالثاً حمد ناصر البلوشي.

وفي فئة المبتدئين تفوق حمد سيف المزروعي بتحقيق المركز الأول، وحل ثانياً سعيد النعيمي وثالثاً سلطان المرزوقي، وفي فئة السيدات حققت أفضل استعراض الفرنسية إليزابيث سيلفا وجاءت في المركز الثاني تيرارات بيلارد من تايلاند، وحلت ثالثة النمساوية نورا جاسمين، وكان التحدي الأكبر مع فئة الفري رايد أو المحترفين والتي تألق من خلالها بإحراز المركز الأول خالد سباع، وجاء في المركز الثاني كارت كازن، وثالثا عبد الله علي المحرزي.

وكانت البطولة التي أقيمت على مرحلتين صباحية ومسائية قد شهدت مشاركة 13 دولة هي الإمارات، كولومبيا، البرازيل، فرنسا، بريطانيا، النمسا، تايلاند، الهند، إسبانيا، هولندا، الأردن، فلسطين و مصر، وشهدت كافة الفئات حركات استعراضية متنوعة عبر الفقرة المخصصة لكل متسابق والزمن المحدد له للقيام بالفقرة الخاصة به، وتقديم أفضل استعراض على سطح الماء، وكرم الفائزين والأوائل في الختام ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي، وخليفة السويدي مشرف السباق، وأحمد الطاهر مشرف عام السباق.

من جهته وجه سالم الرميثي مدير عام النادي الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، مؤكداً على أن ارتفاع عدد المتسابقين وتنوع جنسياتهم في هذه المرة تسبب في ارتفاع المستوى الفني للبطولة والسمعة الكبيرة التي تشهدها عاما بعد آخر. وقال: بعد العدد الكبير للمشاركين والإقبال على البطولة في جولتها الثانية قامت اللجنة المنظمة بتقسيم المنافسة لمرحلتين صباحية ومسائية، ليكون هناك مرحلة تأهيلية وتصفيات للمرحلة الحاسمة.

وأضاف الرميثي: المشاركة القوية في فئة السيدات وإقبال الشباب الإماراتي على المشاركة والتحدي عبر البطولة ساعد بتحقيق أحد الأهداف التي نسعى لتحقيقها دوماً في مختلف الأنشطة البحرية وهو جذب الشباب وزيادة عدد المشاركين عبر الأنشطة المختلفة.

ووجه سالم الرميثي الشكر لكل أفراد اللجنة المنظمة للسباق والدور والجهد الكبير في التنظيم المميز للحدث الذي يأتي كي يكون استمراراً للنشاطات والفعاليات المتنوعة التي يقوم النادي البحري بتنظيمها في العاصمة أبوظبي.