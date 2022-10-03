ألكاراز يزين قائمة المشاركين في «مبادلة العالمية للتنس»

أبوظبي (الاتحاد)

كشف منظمو بطولة مبادلة العالمية للتنس، الفعالية الرائدة على مستوى المنطقة، عن مشاركة المصنف أول عالمياً كارلوس ألكاراز، في الدورة الرابعة عشر من البطولة بين 16 و18 ديسمبر القادم في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، للمرة الأولى له في منطقة الشرق الأوسط.

وأصبح كارلوس أصغر لاعب يصل إلى قمة التصنيف العالمي لرابطة محترفي التنس بعد فوزه ببطولة أميركا المفتوحة الشهر الماضي.

ويتصدّر اللاعب الإسباني، الذي بلغ 19 عاماً في مايو الماضي، قائمةً تضمّ ستة من أفضل لاعبي التنس الرجال الذين سيتنافسون في البطولة أمام عشاق التنس. وتنضم إليهم التونسية أُنس جابر، المُصنفة الثانية عالمياً، واللاعبة إيما رادوكانو المصنفة الأولى في بريطانيا واللتين ستتواجهان ضمن فعاليات اليوم الأول للبطولة.

وحصد ألكاراز، بعد فوزه في سبتمبر الماضي على ملاعب فلاشينج ميدوز، لقبه السادس في سلسلة البطولات الفردية لرابطة محترفي التنس واللقب الخامس له في عام 2022. ويسير اللاعب الشهير، من خلال مشاركته للمرة الأولى في بطولة مبادلة العالمية للتنس، على خطى أشهر أساطير التنس أمثال روجر فيدرير ونوفاك ديوكوفيتش وأندي موراي ورافاييل نادال، الذي يُعد مثله الأعلى والفائز بالبطولة خمس مرات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كارلوس ألكاراز: "يسرّني المشاركة في بطولة مبادلة العالمية للتنس في أبوظبي، وقد لاحظت مشاركة العديد من اللاعبين في الدورات السابقة من البطولة المرتقبة.

وأكدت فلاش للترفيه، الشركة المالكة للبطولة، أنها ستكشف عن اسمين إضافيين ينضمان إلى اللاعبين الستة في الأيام القادمة إلى جانب التزامها باستضافة أبرز لاعبي التنس في المنطقة أمثال النجم كارلوس ألكاراز.

ومن جهته، قال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: "حقق كارلوس ألكاراز المصنف الأول على العالم العديد من الإنجازات المميزة هذا العام، بدءاً من فوزه بلقب بطولة ريو دي جانيرو المفتوحة للتنس في فبراير الماضي ونيله لقب أصغر لاعب يتوج بلقب في بطولات رابطة المحترفين فئة 500 نقطة، وصولاً إلى فوزه ببطولة أميركا المفتوحة وحصوله على المركز الأول عالمياً الشهر الماضي. وتمتلك البطولة تاريخاً ناصعاً في استضافة أبرز اللاعبين العالميين للتنافس على أراضي ملاعب أبوظبي، وها نحن بصدد مواصلة مسيرتنا في استضافة الأفضل على الساحة العالمية من جديد. وسيكون عشاق التنس في المنطقة على موعد مع كارلوس ألكازار للمرة الأولى في أبوظبي، ونحن متحمسون للترحيب بجيل جديد من الأبطال في البطولة."