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نجم ميلووكي يعد عشاق السلة بتجربة استثنائية في «أبوظبي»

نجم ميلووكي يعد عشاق السلة بتجربة استثنائية في «أبوظبي»
3 أكتوبر 2022 12:00

مراد المصري (دبي)
عبر بوبي بورتيس أحد أبرز نجوم فريق ميلووكي باكس، عن تطلعه لاستضافة أبوظبي المباراتين التمهيديتين بين فريقه وأتلاتنا هوكس، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس يومي 6 و 8 أكتوبر الجاري، ووعد الجماهير بأنها ستكون على الموعد مع تجربة استثنائية مع هذا الحدث التاريخي بإقامة هذا النوع من مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي إيه» في هذه المنطقة للمرة الأولى على الإطلاق.
وجاء حديث بورتيس مع وسائل الإعلام عبر الفيديو بحضور «الاتحاد»، وقال: التجربة ستكون رائعة، وأنا سعيد للغاية بأن أكون ضمن الفريقين اللذان سيلعبان أول مباراة في هذه المنطقة، في تجربة جديدة لم تسبق، ونتطلع جميعاً أن نجعل الجماهير يعيشون هذه التجربة بتقديم عرض مميز سواء في المباراتين داخل الملعب، أو الأحداث المرافقة لها خارجه.
وتابع: شخصياً سأقوم باصطحاب أمي معي أيضاً، لأنني أدرك أن هذا الحدث أكثر من مجرد رياضة، بقدر أنه لجميع أفراد المجتمع والعائلة، وأريد أن اكتشف مكان جديد ونتعرف على أمور مختلفة في الحياة.
وحول ما هي نوعية المباريات التي سيترقبها الجمهور في أبوظبي، قال: سنلعب بأقصى طاقتنا بالتأكيد، ربما لن يكون الفوز على المحك كما هو الحال في المباريات الرسمية، لكننا في هذه المرحلة نقوم بتجربة طرق اللعب والقيام بالخطط، ونريد أن نعزز الانسجام بيننا كلاعبين وفريق، وما أعد الجماهير به أنهم سيعيشون تجربة رائعة وممتعة، وسيكون الأمر مختلف تماماً عن أي مباراة كرة سلة أخرى هنا.
وحول دور كرة السلة بوصفها أكثر من لعبة، قال: صحيح إنها لعبة عالمية بمعنى الكلمة تجمع الكل تحت سقف واحد، حالياً نرى في صالتنا أعلام دول مختلفة للاعبين القادمين من هناك، لذلك ندرك قدرتها على صنع أمور إيجابية وجديدة دائماً.
واعتبر اللاعب أن فوز فريقه عام 2021 باللقب كان مجنوناً بمعنى الكلمة، وقال: بدأنا الموسم وقتها ونحن خارج الترشيحات وكان حضور الجماهير قليلاً في الصالة، مع مرور الوقت بدأ العدد يتزايد، ثم عندما وصلنا إلى النهائيات في يونيو كانت الصالة مليئة بالكامل.
وتابع: أردنا بشدة أن نفوز باللقب، وأتذكر في المواجهة الحاسمة في صبيحة ذلك اليوم قلنا أنه لا تراجع عن تحقيق الفوز، ولن نلعب سوى لتحقيقه.
وختم حديثه: التحضيرات لانطلاق الموسم أمر مهم للغاية، وهو ما ندركه من خلال الزيارة هذه إلى أبوظبي، التي نرى فيها فرصة لرفع جاهزيتنا واستغلالها لمواصلة البناء والوصول للياقة الكاملة من أجل موسم نسعى فيه للعودة للمنافسة على اللقب مرة أخرى.

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