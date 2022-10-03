دونجا وألدايير وباولو يدعمون «دبي لأصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)

أشاد دونجا وألدايير وباولو هنريكي نجوم البرازيل السابقين بالدور الكبير الذي يلعبه نادي «دبي لأصحاب الهمم» في تهيئة أصحاب الهمم، وتمكينهم في المجتمع من خلال التجهيزات الخاصة والتعامل مع هذه الفئة لتحقيق طموحاتهم المطلوبة.

جاء ذلك خلال زيارة نجوم الكرة السابقين للنادي واللجنة البارالمبية الآسيوية التي يستضيف مقرها «دبي لأصحاب الهمم»، حيث أبدوا سعادتهم بما شاهدوه، مؤكدين أن هذه الزيارة ستبقى في قلوبهم وذاكرتهم.

وكشف دونجا عن منظمته الخيرية «منتخب الخير»، التي تقدم العديد من المبادرات الإنسانية في البرازيل منذ 25 عاماً من دون الافصاح عنها إعلامياً، مبيناً أنه ظل يقدم مع أصدقائه اللاعبين المساعدات المتاحة للمحتاجين ودار المسنين وإعادة تأهيل المدارس.

وأطلع ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية المدير التنفيذي للنادي، نجوم «السامبا» على الأنشطة والفعاليات المختلفة التي يقدمها النادي من خلال الجولة التي قاموا بها على مرافق «دبي لأصحاب الهمم» ومبادراته المختلفة وأنشطته وبرامجه الرياضية والثقافية والاجتماعية وسعيه لتسخير كافة الإمكانات للأعضاء باختلاف إعاقاتهم التي تتناسب مع قدراتهم بما يؤهلهم للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية المحلية والدولية.

وتفاعل دونجا وألدايير وباولو مع أبطال «أصحاب الهمم»، حيث شاركوا في تدريبات كرة السلة على الكراسي المتحركة والبوتشيا، كما شهدوا فيلماً توثيقياً يعكس النشاط الكبير للجنة البارالمبية الآسيوية.

وأشار العصيمي إلى أن الاهتمام الكبير الذي ظلت تجده رياضة أصحاب الهمم من القيادة الرشيدة والمسؤولين يمثل دافعاً كبيراً لهم من أجل السير على طريق النجاحات، مبيناً الدور الكبير الذي تلعبه الإمارات في دعم «أصحاب الهمم» في القارة الآسيوية.

ووجه العصيمي الشكر إلى نجوم البرازيل على هذه الزيارة، مبيناً أن «أصحاب الهمم» أقوياء مثل «أسود البرازيل»، مثمناً جهود دونجا في المجال الخيري واصفاً دونجا بأنه بطل داخل «المستطيل الأخضر» وخارجه أيضاً بأعماله الخيرية.

واختتم العصيمي حديثه بقوله: مثل ما استمتعنا بالنجوم البرازيليين سنستمتع بأساطير كأس العالم وآسيا في المهرجان الرياضي الخيري العالمي، والذي تنظمه اللجنة البارالمبية الآسيوية ونادي دبي لأصحاب الهمم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ونادي لافال يونايتد لكرة القدم بدبي، والذي يخصص ريعه لصالح «أصحاب الهمم» في بعض الدول الآسيوية.

