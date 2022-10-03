القرقاوي يلتقي منتخب السلة قبل المعسكر الأوروبي

علي معالي (دبي)

يبدأ منتخبنا الوطني لكرة السلة رجال أول تدريباته في معسكره الخارجي في صربيا اعتباراً من غدٍ «الثلاثاء» استعداداً للمرحلة المهمة المقبلة، والتي تعتبر واحدة من أهم مراحل استعادة اللعبة لموقعها على المستوى الآسيوي، حيث تصفيات كأس آسيا في العاصمة القطرية الدوحة في مرحلتها الثانية.

تضم قائمة «الأبيض» في المعسكر مجموعة اللاعبين: قيس عمر ومحمد عبداللطيف وحامد عبداللطيف (شباب الأهلي) وراشد أيمن، محمد محمود صالح (الوصل)، حسن عبدالله، راشد سالم النعيمي (النصر)، وراشد ناصر، جاسم محمد، عمر خالد، محمود وسيم، هزاع عمر، محمد محمود الهاشمي (الشارقة)، ومحمد توفيق الجسمي (البطائح).

يترأس البعثة عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات ويرافقه راشد عبدالله مدير المنتخبات وعبدالله مدني إداريا، والجهاز الفني بقيادة الدكتور منير بن الحبيب وسالم عتيق وجاسم عبدالرضا مساعدين.

وعقد اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد اجتماعاً مع اللاعبين عقب التدريب الأخير الذي جرى على صالة صلاح الدين في دبي، تحدث خلاله عن الأهداف الموضوعة للمرحلة المقبلة، وقال: علينا أن نستمر في الطفرة التي تعيشها اللعبة حالياً، والارتقاء بالمستوى، حيث لم يتحسن تصنيفنا الدولي والقاري إلا بعد أن حققنا العديد من الانتصارات مؤخراً، سواء بالتتويج بلقب الألعاب الخليجية أو في المرحلة الأولى من تصفيات آسيا.

وطالب القرقاوي اللاعبين بضرورة التركيز الكامل في المعسكر الأول في صربيا، والذي يستمر حتى التاسع من أكتوبر الجاري، ثم الانتقال بعدها لمعسكر آخر في تركيا خلال الفترة من 10 حتى 15 من نفس الشهر، وأن تكون المشاركة في أي بطولة ودية هناك أو حتى مجرد تدريب يومي بمثابة بطولة خاصة حتى يحقق الاستفادة القصوى من هذه الفترة المهمة في تجهيزالأوراق للتصفيات الآسيوية المقبلة.

وأشاد القرقاوي بالجهد المبذول من لجنة المنتخبات في الفترة الحالية ومعهم الجهاز الفني، وأيضاً الحالة الفنية والبدنية التي يعيشها المنتخب منذ فترة وهو ما جعله يعود للسيطرة مجدداً على بطولة الخليج والتي غاب عنها الأبيض لفترة طويلة، وقال: هناك مجموعة جديدة وكثيرة من اللاعبين الشبان، عليهم أن يستفيدوا من الخبرات المتواجدة بالمنتخب الحالي مثل جاسم محمد وعمر خالد وراشد ناصر وقيس عمر، لكي يستطيعوا الحفاظ على المكتسبات التي تحققت مؤخراً.

وأشار عبداللطيف الفردان إلى أن المزيج الحالي بين الخبرة والشباب في المنتخب الوطني مؤشراته إيجابية للغاية، وهناك حالة انسجام كبيرة بين كافة العناصر وقال: علينا أن نستثمر هذه المرحلة في كيفية الارتقاء مرة أخرى في التصنيف الدولي، والذي يحدث للمرة الأولى منذ سنوات طويلة في السلة الإماراتية.

ونوه الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني إلى أن المرحلة الحالية وحتى موعد إقامة الجولة الثانية من تصفيات آسيا في فبراير المقبل بقطر تعتبر الأهم في ترتيب الأوراق، وقال: لابد من تحقيق أقصى استفادة من معسكري صربيا وتركيا، خاصة وأن الروزنامة المحلية والدولية لن تسمح لنا بإقامة معسكرات أخرى، وحالة التركيز الحالية لابد أن تستمر لفترات طويلة مقبلة حتى نحقق طموحنا بالتأهل لنهائيات آسيا.

وتحدث جاسم محمد «كابتن» المنتخب، موجهاً الشكر للاتحاد على ما يبذله وقال: جاء الدور على اللاعبين للرد في البطولات المقبلة لنؤكد أننا نسير معا في مركب واحد هدفها الحفاظ على المركز الأول خليجياً، والدخول في أجواء بطولات آسيا بشكل يليق بالسلة الإماراتية.