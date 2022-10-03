الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«ديربي الألوان» ينزع «فتيل الأزمات» بـ«البيانات»

«ديربي الألوان» ينزع «فتيل الأزمات» بـ«البيانات»
3 أكتوبر 2022 10:30

معتصم عبدالله (دبي)
أسهمت البيانات المتزامنة لناديي النصر والوصل على التوالي، بشجب وإدانة «التصرفات الفردية» لعدد من جماهير «الأصفر»، والتي أعقبت مباراة «ديربي بر دبي»، في نزع فتيل التوتر بعد نهاية قمة «الجولة الرابعة»، في ظل الدعوة المشتركة للناديين على «أهمية التحلي بالروح الرياضية العالية وقيم التسامح والمحبة التي تقوم عليها مفاهيم الرياضة».
وبعيداً عن بعض «الأحداث السالبة» التي أعقبت «الديربي» المثير، شهدت قمة النصر والوصل والتي انتهت بتفوق الأخير بنتيجة 2-1، حضوراً لافتاً من جماهير الفريقين، حيث حرص أنصار «العميد» الذين تواجدوا بكثافة للمرة الأولى خلال الموسم الحالي، على استقبال لاعبي الفريق قبل المباراة بلافتات تحفيزية حملت عبارات «كل ليلة ديربي أسوأ كوابيسك».
في المقابل، واصل «أباطرة المدرجات» رسم أجمل المشاهد، في ملاعب «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما زحف أكثر من 4 آلاف مشجع من جمهور الوصل إلى «ملعب الجار»، ليملأ المدرجات المخصصة للفريق الضيف، والتي اقتصرت على نسبة 30 % من سعة الملعب الذي يتسع لنحو 15022 مشجعاً، في سيناريو مكرر للجمهور «الأصفر» خلال الموسم الحالي.

أخبار ذات صلة
عجمان يتخطى كبوة البدايات!
الشارقة والجزيرة في «الخامسة» للمرة «الرابعة»

واحتل جمهور الوصل -إلى ما قبل انطلاقة الجولة الرابعة-، المركز الثالث في الترتيب العام للحضور الجماهيري في الدوري بنحو 6018 مشجعاً، من بينهم 1660 متفرجاً حضروا مباراة الفريق الأولى «خارج قواعده» أمام مضيفه البطائح، والتي حسمها «الأصفر» بالفوز 2-1 في الجولة الثانية ، قبل أن يتضاعف العدد في مواجهة «الديربي» أمام النصر، والتي تعد الثانية للوصل خارج معقله في زعبيل.
ورسم جمهور«الإمبراطور» لوحة رائعة في المدرجات، قبل انطلاقة «الديربي» بتيفو جديد حاكى الانمي الياباني لواحدة من أشهر سلاسل القصص المصورة.

الوصل
النصر
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
رشيد الخيون بصحيفة" الاتحاد" يتسلم جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي
الإمارات
رشيد الخيون الكاتب بصحيفة" الاتحاد" يتسلم جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي
اليوم 12:48
من أوكرانيا (أرشيفية)
عربي ودولي
بروكسل تستدعي المبعوث الروسي
اليوم 16:52
حاكم الفجيرة يعزي سلطان عمان في وفاة جلندي بن سيف
الإمارات
حاكم الفجيرة يعزي سلطان عمان في وفاة جلندي بن سيف
اليوم 16:47
سوق أبوظبي العالمي
الاقتصادي
«أبوظبي العالمي» يفرض غرامة مالية على «إيليا» وبابار عباس
اليوم 16:44
مجسم لأحد المجمعات السكنية
الاقتصادي
«أرادَ» ترسي عقدين بقيمة 454 مليون درهم
اليوم 16:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©