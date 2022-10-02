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منتخبات الجولف إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية

عبدالله الهاشمي مع مدربي ولاعبي منتخبات الجولف (الاتحاد)
3 أكتوبر 2022 01:54

دبي (الاتحاد)

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تسافر منتخباتنا الوطنية للجولف عن طريق مطار دبي إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية رقم 21 للشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 15 سنة، والثانية للأشبال تحت 13 سنة، والأولى للفتيات تحت 15 سنة، والثانية عشرة للسيدات، والمقامة بملعب جولف سيتروس في مدينة الحمامات التونسية، خلال الفترة من 3 ولغاية 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة منتخبات الدول العربية، سواء على صعيد القارة الآسيوية أو الدول في القارة الأفريقية.
ويرأس بعثة المنتخبات الوطنية، خالد مبارك الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجولف، مدير المنتخبات الوطنية، ويضم الوفد أكرم سكيك المدير العام للاتحاد، وسمير الولاني مدرب المنتخبات، وإبريل فارني مدربة الفتيات، بالإضافة إلى كل من اللاعبين، راشد الجسمي ومحمد سكيك وعبدالله السويدي في منتخب الشباب، وسلطان الجسمي وعبدالله كلبات وراشد النقبي في منتخب الناشئين، وعبدالله درويش وحميد السويدي وعبدالله سالمين في الأشبال، ومنتخب السيدات المكون من اللاعبات حمدة السويدي وعلياء العمادي وسارة علي.
وكشف اللواء «م» طيار عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، عن تطلعات منتخبات الدولة في الاستحقاق العربي، إلى التمثيل المشرف للجولف الإماراتي، والاستفادة قدر الإمكان من الخبرات المتطورة والاحتكاك القوي بنخبة لاعبي الجولف العرب بصورة عامة، والمغرب على وجه التحديد.
وقال الهاشمي: «تمثل بطولة تونس، محطة مهمة ضمن استراتيجية اتحاد الجولف الإماراتي التي استهلت مطلع العام الجاري في سبيل تطوير مستوى لاعبي ولاعبات الدولة، خاصة في المراحل السنية».
وأوضح: «ثقتنا كبيرة في قدرة لاعبي ولاعبات الدولة لتقديم الأداء الأفضل، والسعي للمنافسة على منصات التتويج رغم صعوبة المهمة في ظل الوجود القوي للاعبين العرب».

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