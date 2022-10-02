سواريز: قضيت أجمل «أيام العمر» في برشلونة

أنور إبراهيم (القاهرة)

عاد الهداف لويس سواريز إلى موطنه أوروجواي، ليكمل مسيرته في فريق «ناسيونال» مونتيفيديو، بعد مشوار حافل وناجح في أوروبا، تألق فيه في 4 أندية مختلفة، بدأها بأياكس أمستردام الهولندي، مروراً بليفربول الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني، وانتهاءً بأتلتيكو مدريد.

ولعب إلى جوار أفضل اللاعبين، وحصل على أهم البطولات وأغلى الألقاب، ولديه حكايات «مسلية» من داخل «غرف الملابس»، والكواليس عاشها في الأندية الأربعة.

وفي حوار طويل مع صحيفة «ماركا» الإسبانية، قال سواريز، الضلع الثالث في المثلث الهجومي الرهيب الذي ضم معه ميسي ونيمار، إنه فخور جداً بما حققه مع برشلونة، بينما يمنح نفسه درجة 12 من 10 في علاقته بهذين النجمين الكبيرين، ويؤكد أنه لم يحدث بينهم أي خلاف طوال مشوارهم في «البارسا»، وقال: «البعض كان يتصور أن (3 ديوك) لا يمكنهم التعايش داخل (قفص) واحد، ولكننا أثبتنا أننا نستطيع ذلك، ونجحنا في قيادة (البارسا) إلى أن أصبح الأفضل خلال السنوات التي لعبنا فيها معاً». وأضاف: «كنت على مستوى طموحات النادي العريق الذي قضيت فيه أجمل مواسمي، وكان من الطبيعي أن تأتي فترة ينخفض فيها إيقاع الأداء والمستوى، ولكنني حرصت في أسوأ الأحوال على ألا يقل معدل تسجيلي للأهداف كل موسم عن 25 هدفاً».

وبخصوص المكالمة الهاتفية التي أبلغه فيها كومان، المدير الفني السابق لبرشلونة، بعدم حاجة الفريق إليه، قال سواريز: «أتمنى أن يملك كومان من الشجاعة ما يجعله يقول السبب الحقيقي لاستبعادي، وأنه لا يرتبط بأي أمور فنية أو كروية، ورغم كل شيء إذا قابلته سوف أصافحه من باب الاحترام والأدب». وعن توقعاته لمستقبل تشافي هيرنانديز مع الفريق، قال سواريز: «أثق في قدرته على صناعة فريق جيد جداً لـ(البارسا)، ولاسيما بعد أن أبرم عدداً من الصفقات الممتازة، إلى جانب وجود نخبة من الشباب الصاعد الواعد الذي يحتاج إلى عامين لاكتساب الخبرة الكافية للعب على أعلى مستوى عالمي». وأضاف: «أتمنى أن ينجح تشافي في إعادة برشلونة إلى الصدارة الأوروبية مرة أخرى، وأعتقد أنه يسير على الطريق الصحيح، فقط عليه أن يثبت أنه قادر على تحقيق نقلة نوعية لبرشلونة، تعيد إليه البطولات والألقاب».