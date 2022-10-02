«الزعيم» يعود بـ «الثلاثة»



معتز الشامي (دبي)



استعاد العين نغمة الانتصارات، بفوز مستحق على ضيفه اتحاد كلباء بثلاثة نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في ختام الجولة الرابعة، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد «النمور» عند 6 نقاط، في المركز السابع، سجل الأهداف سفيان رحيمي في الدقيقة 15 ولابا كودجو في الدقيقة 52، وكايو كانيدو في الدقيقة 79.

جاءت المباراة سريعة من الفريقين، ومالت الخطورة لـ «الزعيم» الذي فاجأ الضيوف بهجوم ضاغط من الأطراف ومختلف أرجاء الملعب، وأضاع فرصة مبكرة في الدقيقة 10، قبل أن يسدد الأوكراني يارميلينكو كرة قوية ترتطم بالعارضة، وتهيأت أمام سفيان رحيمي الذي أسكنها الشباك، وحاول اتحاد كلباء اللعب بطريقة الضغط العالي، لمنع انطلاقات العين، ولكن من دون جدوى.

ودفع فرهاد مجيدي مدرب «النمور» بالمهاجم مالابا في بداية الشوط الثاني، ووقف خالد عيسى حارس العين ومعه الدفاع بالمرصاد لأي محاولة.

وتلقى لابا تمريرة عرضية من سفيان رحيمي، محرزاً الهدف الثاني للعين، ودفع ريبروف مدرب «البنفسج» بكايو كانيدو بدلاً من الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس، لتعزيز الهجوم، ومنع اتحاد كلباء من العودة في النتيجة، ونجح كايو في إحراز الهدف الثالث بتسديدة قوية.