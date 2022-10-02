صدارة دوري الدرجة الأولى بـ «العربي»



معتصم عبدالله (دبي)



انفرد العربي بصدارة دوري الدرجة الأولى، بفوزه على ضيفه التعاون 1- 0، في ختام مباريات «الجولة الرابعة» اليوم، والتي شهدت مصفوت على مسافي بالنتيجة ذاتها، فيما حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الذيد والحمرية على ملعب الأول.

وقاد العُماني فارس الجابري، وصيف قائمة هدافي دوري الأولى برصيد 5 أهداف، فريقه العربي للتفوق على ضيفه التعاون بهدف وحيد حمل توقيع الجابري في الدقيقة 27 من المباراة، ورفع العربي رصيد إلى 10 نقاط من أربع مباريات في الصدارة بفارق نقطة أمام دبا الحصن الوصيف، وثلاث نقاط عن الإمارات الثالث، والغائب عن الجولة الرابعة.

في المقابل، صعد مصفوت إلى المركز السابع برصيد 6 نقاط، بعدما حقق الفوز الثاني في مشوار الدوري، على حساب ضيفه مسافي بهدف أديجون في الدقيقة 67، وأكمل الفائز المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه محمد بوهيرافا في الدقيقة 62.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الذيد أمام ضيفه الحمرية، وافتتح الأخير التسجيل بهدف مبكر في الدقيقة 4، بوساطة جاردل سانتوس، وأدرك أرنست ثيري التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 55، ورفع الذيد رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع، مقابل 4 للحمرية الحادي عشر.

نتائج اليوم



الذيد - الحمرية 1-1

مصفوت - مسافي 1- 0

العربي - التعاون 1- 0