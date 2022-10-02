«الفارس» يصطاد «الفوز الثمين» أمام «الفرسان»

مصطفى الديب (أبوظبي)



اقتنص الظفرة فوزه الأول هذا الموسم، على حساب شباب الأهلي 3-2 في مباراة الفريقين، ضمن «الجولة الرابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، كما نجح «الفارس» في إنهاء عقدة تسع سنوات، حيث يعود آخر انتصار له على «الفرسان» عام 2013، ورفع الظفرة رصيده إلى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد شباب الأهلي عند 6 نقاط.

تقدم الظفرة عن طريق أحمد فوزي المُعار من الجزيرة بهدف من مهارة فردية في الدقيقة 19 قبل أن يضيف وليد القروي الهدف الثاني في الدقيقة 57، ومحمد الرايحي الهدف الثالث في الدقيقة 59.

وفشل شباب الأهلي في إدراك التعادل، رغم تسجيل عمر خربين لهدفين في الدقيقتين 64 و 88 لينتهي اللقاء بفوز مستحق وثمين للظفرة 3-2.