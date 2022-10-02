انطلاقة «تمهيدي» بطولة التسامح للكريكيت في أبوظبي

أبوظبي (وام)



أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن عمال الإمارات في كل مكان على أرض الدولة، يحظون برعاية ودعم دائمين من قيادتنا الرشيدة، باعتبارهم شركاء رئيسيين في النهضة والتنمية الشاملة التي تعيشها الإمارات، ولذا تحرص مؤسسات الدولة كافة على حصول العمال على حقوقهم كافة وفق أرقى المقاييس العالمية، وبما يتوافق مع حقوق الإنسان، وأهداف وثيقة الأخوة الإنسانية.

وأكد معاليه أن المشاركة الواسعة من المؤسسات كافة، المجتمعية والرياضية والخاصة، في دعم فعاليات ومباريات الدورة الثالثة من بطولة التسامح للكريكيت للفرق العمالية التي تنظمها وزارة التسامح والتعايش، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وتشارك فيها 10 فرق من القرى العمالية كافة بالدولة، تمثل حالة التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في أسمى معانيها، وتؤكد قوة ومتانة وتلاحم المجتمع، وتبرز قيم التسامح والتعاون والتعاطف الذي تعلمناها من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً إلى أن تواصل فئات المجتمع كافة على اختلاف ألوانهم وأديانهم وأجناسهم وفئاتهم، القيمة الحقيقية التي تميز الإمارات عن غيرها من دول العالم.

جاء ذلك بمناسبة انطلاق بطولة التسامح للكريكيت في استاد أبوظبي للكريكيت التي تنظمها وزارة التسامح والتعايش على هامش المهرجان الوطني للتسامح، حيث تستمر مباريات البطولة حتى 12 من نوفمبر المقبل، حيث تختتم البطولة ويتم تكريم الفائزين خلال أنشطة المهرجان الوطني للتسامح.

وقال معاليه إن وزارة التسامح والتعايش كانت ولا تزال حريصة كل الحرص على دعم عمال الإمارات، وتعزيز قدراتهم، وتوفير سبل الرعاية كافة لهم، مؤكداً أن البطولة توقفت خلال العامين الماضيين بسبب الاحترازات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، ولذا قررت الوزارة تنظيم الدورة الثالثة من البطولة هذا العام عقب تحسن الظروف، مشيراً إلى أن الإمارات تقدر غالياً مساهمات العمال في التنمية الشاملة التي تعيشها الدولة، وفي نهضتها التي أصبحت مثالاً عالمياً بارزاً، مؤكداً أنه منذ تأسيس هذا الوطن على يد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي ترحب بالجميع للعمل على أرضها من الموهوبين والطموحين للعيش والعمل برعاية ودعم قيادتها.

وأضاف معاليه أن البطولة ليست حدثاً رياضياً فقط، وإنما هي حدث إنساني ومجتمعي وثقافي، يمثل تقديراً من المجتمع الإماراتي لدور العمال وجهودهم، ويتيح لهم اللقاء والتعبير عن مواهبهم والتواصل فيما بينهم، حيث تعد البطولة فرصة مثالية لكي يتواصل الجميع من الثقافات والأجناس كافة في بيئة متسامحة تسيطر عليها الروح الرياضية والمنافسة الشريفة واحترام الجميع، مؤكداً أن جميع أبنائنا وإخواننا من عمال الإمارات المشاركين في البطولة هم الفائزون بمجرد المشاركة.

وثمن معاليه الجهود المقدرة للقيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يؤكد دائماً على دعمه الدائم لعمال الإمارات، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لجهودهم المخلصة في دعم عمال الإمارات، ورعايتهم.

وتضم الفرق المشاركة لاعبين من أكثر من 21 جنسية، حيث انطلقت مباريات الدور التمهيدي أمس «الأحد»، وتستمر مباريات البطولة التي يحتضنها استاد أبوظبي للكريكيت، حتى يوم 12 نوفمبر المقبل.