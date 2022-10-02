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«العنابي» يكسب البطائح بـ «رباعية»

«العنابي» يكسب البطائح بـ «رباعية»
2 أكتوبر 2022 19:37

 
الشارقة (الاتحاد)

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حقق الوحدة فوزه الأول هذا الموسم، بتغلبه على البطائح بـ «رباعية»، في المباراة التي جرت على ملعب اتحاد كلباء، ضمن الجولة الرابعة من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 4 نقاط، مقابل 6 نقاط لـ «الراقي».
أحرز الأهداف فارس جمعة في الدقيقة 22، ولوكاس بيمنتا «هدفين» في الدقيقتين 76 و91، وتيجالي في الدقيقة 96.
ضغط الوحدة من البداية، وترجم سيطرته إلى هدف برأسية فارس جمعة، وواصل «العنابي» تفوقه في الشوط الثاني، مقابل تراجع من جانب البطائح الذي أجرى مدربه زاناردي تغييراً اضطرارياً بخروج الحارس المرمى عبدالله يوسف للإصابة ومشاركة راشد عبدالله بدلاً منه، ودفع كارفالهو مدرب الوحدة بعدد من الأوراق الرابحة، منهم إسماعيل مطر وتيجالي، ونجح لوكاس بيمنتا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75 برأسية قوية، وكرر تألقه بالهدف الثالث في الدقيقة 91، وأضاف تيجالي الهدف الرابع في الدقيقة 96.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
البطائح
إسماعيل مطر
فارس جمعة
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