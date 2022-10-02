«السيتي» يكتسح «اليونايتد» بـ «الستة» في «البريميرليج»



مانشستر (أ ف ب)

سجل كل من النجم النرويجي الشاب إرلينج هالاند وفيل فودن ثلاثية «هاتريك»، ليلحق مانشستر سيتي خسارة «مذلة» 6-3 بجاره وضيفه «اليونايتد» مساء اليوم «الأحد»، ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فودن في الدقائق 8، و44 و73، وهالاند في الدقائق 34، و37 و64 أهداف «السيتي»، فيما أحرز البرازيلي أنتوني في الدقيقة 56، و«البديل» الفرنسي أنتوني مارسيال في الدقيقتين 84 و91 من ركلة جزاء) أهداف اليونايتد.

وبات هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل «هاتريك» في ثلاث مباريات بيتية توالياً، وذلك في أكثر «ديربيات» مدينة مانشستر غزارة تهديفياً في التاريخ.

ورفع بطل إنجلترا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر والفائز على جاره توتنهام 3-1.