الإمارات بطل آسيا لمحترفي الجو جيتسو



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت، اليوم «الأحد»، بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو، والتي نظمها اتحاد الجو جيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو، في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وحضر منافسات اليوم الختامي للبطولة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات بالدولة.

ووسط حضور جماهيري كبير، سادت أجواء الحماس والتشويق نزالات البطولة في يومها الختامي، وأسفرت نتائجها عن تتويج كوماندو جروب في المركز الأول، وبالمز الرياضية «تيم 777» في مركز الوصيف، ونادي العين في المركز الثالث، وفي تصنيفات الدول كانت الصدارة من نصيب الإمارات، لتحل البرازيل ثانية، وكولومبيا ثالثة.

وقال محمد سالم الظاهري: شهدت البطولة منافسات قوية، وتواجداً دولياً لأبرز الأبطال العالميين، وهو ما يميز بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو التي تواكب طموحات الاتحاد، وتجهز الأبطال للمشاركات القارية والعالمية الكبرى، خصوصاً بطولتي العالم وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

وأضاف: تابعنا اليوم مجموعة من النزالات الرائعة، كان نجومها أبناء وبنات الإمارات، وهو ما ويدعو إلى التفاؤل بأنهم بهذا الأداء قادرون على الوصول والحفاظ على القمة مع الاستمرار في بذل الجهد، ومواصلة الاحتكاك مع أفضل لاعبي العالم، وأنا على ثقة بأن الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد تضمن تطور اللعبة وإنتاج جيل مستدام من الأبطال الذين سيواصلون مسيرة تقدم الدولة على ساحة الجو جيتسو العالمية وترسيخ ريادتها.

ونوّه الظاهري بالدعم غير المحدود للقيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، والتي أرست دعائم تطوير رياضة الجو جيتسو، وتوسيع انتشارها، وتكامل العمل والمنظومة بين الاتحاد وأندية وأكاديميات الدولة التي أولت المشاركة في هذه البطولات أهمية كبرى، وبالتالي فإنهم شركاء النجاح في تطوير البطولات المحلية والعالمية.

وشهدت المنافسات نزالات من العيار الثقيل وأجواء حماسية بين اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم من فئات الكبار والمحترفين حملة الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، وكان لافتاً الحضور الجماهيري الكبير ومؤازرتهم المتواصلة للاعبين واللاعبات الذين نجحوا في تقديم مستويات متميزة، وسعوا بجد للارتقاء بتصنيفهم السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، إذ تمنح البطولة الفائز بالمركز الأول 1400 نقطة عن كُل فئة، وهو ما يجعلها ذات أهمية خاصة بالنسبة للمحترفين.

وقال رودريجو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، إن بطولة آسيا للمحترفين تعتبر واحدة من أهم بطولات الرابطة التي تنظمها داخل الدولة، وتستقطب مشاركات عالمية لعدد من النجوم المصنفين على المستوى الدولي، انطلاقاً من إيمانهم بأن البطولات التي تنظمها أبوظبي تسهم في ترسيخ مسيرتهم الاحترافية وتؤهلهم للمنافسة في أكبر البطولات العالمية.

وأشار إلى أن الدقة المتناهية والاحترافية في تنظيم البطولات واستقبال مئات اللاعبين واللاعبات ضمن أجواء تنافسية رائعة، يقف خلفها فريق عمل متمرس دأب خلال الأعوام الماضية على تنظيم أكثر من 100 بطولة سنوية في قارات العالم الخمس.