مشاركة كبيرة في دورة «هيكلة الجهات الرياضية»

عجمان (الاتحاد)



نظم مركز كواترو الرياضي، بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية التابعة للجنة الأولمبية الوطنية، دورة تدريبية بعنوان «الهيكلة التنظيمية والقانونية للجهات الرياضية»، بمقر مركز الشباب في عجمان، وشهدت مشاركة كبيرة.

وجاءت الدورة ضمن أجندة مذكرة التفاهم الموقعة بين الأكاديمية الأولمبية التابعة للجنة الأولمبية الوطنية، ومركز كواترو الرياضي.

وتناولت الدورة، التي حاضر فيها الدكتور محمد فضل الله، خبير القوانين واللوائح الرياضية الدولية، محور الهيكلة التنظيمية للمنظمات الرياضية، والهرم التشريعي للمنظمات الرياضية، بالإضافة إلى التعرف على الأنظمة واللوائح والقوانين الرياضية، والاطلاع على نظم صياغة لوائح البطولات الرياضية.

وأكد عبدالعزيز عبدالله مدير مركز كواترو الرياضي، أن الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، رئيس مجموعة عجمان القابضة، وجه إلى التعاون مع المؤسسات الرياضية وإقامة الشراكات ومنها المبادرة بين «الأولمبية» و«كواترو»، وتهدف إلى رفع المستوى العلمي والمهني للعاملين في مجال الرياضة، من مدربين وإداريين ومديرين تنفيذيين، إضافة إلى اللاعبين والإعلاميين، وذلك عن طريق تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات العلمية والمهنية والأكاديمية بشكل دوري شهرياً، ويتم منح شهادات للحضور معتمدة من الأكاديمية الأولمبية الوطنية.

وقال محمد بن درويش مدير الأكاديمية الأولمبية الوطنية: «تهتم الأكاديمية الأولمبية الوطنية بإعداد الكوادر الرياضية الوطنية وتعزيز كفايتهم والرقي بطموحاتهم المستقبلية وإكسابهم القدرات على قيادة المؤسسات التربوية والشبابية والرياضية».

وأضاف: نتوجه بالشكر إلى الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، وإلى إدارة مركز كواترو الرياضي، للحرص على تعزيز وتقوية التعاون، في مجال تطوير الكوادر البشرية في القطاع الرياضي، وتعزيز التبادل المعرفي والخبرات بين جميع الأطراف.