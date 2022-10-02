إثارة كبيرة في ثالث جولات «تمهيدي المرموم»

دبي (الاتحاد)

تواصلت على ميدان الهجن العربية بالمرموم فعاليات نسخة العام 2022 من تمهيدي المرموم، والتي وصلت إلى جولتها الثالثة، حيث أقيمت تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل على مدار 16 شوطاً لمسافة 4 كم.

وقرنت «ريمة» المملوكة لـ سعيد محمد سعيد مروشد حصدها لقمة الشوط الرئيسي للقايا الأبكار المحليات، بحصولها على لقب التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، بعد أن وصلت لخط النهاية في توقيت زمني وقدره 5:59:1 دقائق.

وكانت «السريعة» بشعار حميد راشد عبدالله حميد الخاطري سريعة بالفعل، وهي تتخطى منافساتها في ثاني الأشواط للقايا الأبكار المهجنات وتنجح في حسم المعركة القوية بزمن بلغ 5:59:4 دقائق.

وتفوق «السيل» بزمن وقدره 6:03:3 دقائق ليهدي مالكه سليم الرملي محمد مطر العامري ناموس ثالث الأشواط للقايا الجعدان المحليات.

وتألق «كفو» ملك راشد محمد سعيد محمد مروشد من خلال الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات، حيث استطاع الوصول إلى خط النهاية مسجلاً توقيتاً وقدره 5:59:2 دقائق.

وأنهت هجن أبناء القبائل مشاركتها في الجولة الثالثة لتمهيدي المرموم، وذلك من خلال تحديات سن الإيذاع التي أقيمت على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة 5 كم.

وسيطر شعار عبيد سالم مصبح غفلي على قمة الشوط الرئيسي للإيذاع الأبكار المحليات وذلك بوساطة «سيطرة»، التي سجلت زمناً وقدره 7:46:1 دقائق.

وبالمقابل كان شعار محمد عبيد بالضبيعة الكتبي هو صاحب المبادرة والريادة في تحدي الإيذاع الأبكار المهجنات، وذلك من خلال تقديمه لـ«صدا» على الصدارة بزمن بلغ 7:37:5 دقائق.

وقدم «شاهين» فاصلاً من المتعة في ثالث الأشواط للإيذاع الجعدان المحليات، وحصد التوقيت الأفضل في جميع الأشواط وأهدى مالكه أسعد عامر سعيد عامر الغفيلي الناموس بتوقيت وقدره 7:36:5 دقائق.

وكان ناموس الشوط الرابع للإيذاع الجعدان المهجنات من نصيب شعار مسعود راشد محمد آل فهيده المري، والذي قدم «مدهال» على الصدارة بزمن بلغ 7:43:6 دقائق.