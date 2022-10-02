«الصاروخ» يعتلي قمة «أبوظبي للمحامل الشراعية»

مصطفى الديب (أبوظبي)

توج «الصاروخ» لعمر حسين أحمد المرزوقي بطلاً لسباق أبوظبي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية السبت على كورنيش العاصمة، وحصل البطل على 30 ألف درهم جائزة مالية.

فيما حل «وصيفاً» السباق، الذي يعد الجولة الخامسة من فئة 22 قدماً، «رحال» لسالم جاسم عبد الله جاسم، وحصل على 27 ألف درهم جائزة مالية، فيما احتل المركز الثالث في الترتيب العام للسباق «مفارج» لأكاديمية أبوظبي البحرية وحصل على 25 ألف درهم، وحل رابعاً «لاهوب» لعبد الله علي جابر الحمادي وحصل على 23 ألف درهم، وخامساً جاء «الذيب» لعبد الله طارق عبد الله الحوسني وحصل على 21 ألف درهم.

وفي المركز السادس جاء «طوفان» لأحمد إسماعيل المرزوقي وحصل على 20 ألف درهم، وسابعاً جاء «تواق» لمشعل محمد أحمد معيوف وحصل على 19 ألف درهم، فيما حل ثامناً «صاروخ» لعبد العزيز محمد عبد الرحمن وحصل على 19 ألف درهم، أما المركز التاسع فكان من نصيب «إقلاع» لأكاديمية أبوظبي البحرية وحصل على 18 ألف درهم، وحل عاشراً «مهاجر» لماجد أحمد خادم المهيري وحصل على 18 ألف درهم.

توج الفائزين سالم راشد االرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية وماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية بالنادي.

وكان السباق قدم شهد إثارة كبيرة على مدار عشرة أميال، حيث استمرت المنافسة حتى الأمتار الأخيرة.

من جهته وجه ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية التهنئة للفائزين بالمراكز الأولى، وكذلك جميع المشاركين، مؤكداً أنه لا خاسر في مثل هذه السباقات الخاصة بالتراث الوطني الأصيل، كما وجه التحية للجميع علي الالتزام التام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة، مشيداً بدور شركاء النادي في إنجاح كافة الأحداث التي تقام تحت مظلته.