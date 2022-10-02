الإثنين 3 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الصاروخ» يعتلي قمة «أبوظبي للمحامل الشراعية»

«الصاروخ» يعتلي قمة «أبوظبي للمحامل الشراعية»
2 أكتوبر 2022 17:00

مصطفى الديب (أبوظبي)
توج «الصاروخ» لعمر حسين أحمد المرزوقي بطلاً لسباق أبوظبي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية السبت على كورنيش العاصمة، وحصل البطل على 30 ألف درهم جائزة مالية.
فيما حل «وصيفاً» السباق، الذي يعد الجولة الخامسة من فئة 22 قدماً، «رحال» لسالم جاسم عبد الله جاسم، وحصل على 27 ألف درهم جائزة مالية، فيما احتل المركز الثالث في الترتيب العام للسباق «مفارج» لأكاديمية أبوظبي البحرية وحصل على 25 ألف درهم، وحل رابعاً «لاهوب» لعبد الله علي جابر الحمادي وحصل على 23 ألف درهم، وخامساً جاء «الذيب» لعبد الله طارق عبد الله الحوسني وحصل على 21 ألف درهم.
وفي المركز السادس جاء «طوفان» لأحمد إسماعيل المرزوقي وحصل على 20 ألف درهم، وسابعاً جاء «تواق» لمشعل محمد أحمد معيوف وحصل على 19 ألف درهم، فيما حل ثامناً «صاروخ» لعبد العزيز محمد عبد الرحمن وحصل على 19 ألف درهم، أما المركز التاسع فكان من نصيب «إقلاع» لأكاديمية أبوظبي البحرية وحصل على 18 ألف درهم، وحل عاشراً «مهاجر» لماجد أحمد خادم المهيري وحصل على 18 ألف درهم.
توج الفائزين سالم راشد االرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية وماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية بالنادي.
وكان السباق قدم شهد إثارة كبيرة على مدار عشرة أميال، حيث استمرت المنافسة حتى الأمتار الأخيرة.
من جهته وجه ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية التهنئة للفائزين بالمراكز الأولى، وكذلك جميع المشاركين، مؤكداً أنه لا خاسر في مثل هذه السباقات الخاصة بالتراث الوطني الأصيل، كما وجه التحية للجميع علي الالتزام التام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة، مشيداً بدور شركاء النادي في إنجاح كافة الأحداث التي تقام تحت مظلته.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تفعّل منظومة خفض السرعات في 8 طرق
«العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية» تعقد اجتماعها الدوري
سباق المحامل الشراعية
نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
أبوظبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائبه
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس ألمانيا بذكرى يوم الوحدة لبلاده
اليوم 08:48
4 تغييرات في نمط حياتك تقلل خطر الإصابة بالسرطان
دنيا
4 تغييرات في نمط حياتك تقلل خطر الإصابة بالسرطان
اليوم 08:44
"فيلم رعب" يتصدر إيرادات السينما الأميركية
دنيا
"فيلم رعب" يتصدر إيرادات السينما الأميركية
اليوم 08:25
في أعقاب إعصار إيان في فورت مايرز بيتش بولاية فلوريدا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا "إيان" في الولايات المتحدة
اليوم 08:16
الكوليرا تودي بحياة 7 أشخاص في هايتي
عربي ودولي
الكوليرا تودي بحياة 7 أشخاص في هايتي
اليوم 08:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©