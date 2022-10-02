بني ياس يصرف «مكافأة فوز» عن «التعادل المثير»

مصطفى الديب (أبوظبي)

وجّه عبد الله الغيلاني رئيس شركة بني ياس لكرة القدم، الشكر للاعبي «السماوي» على المجهود الكبير الذي بذله الجميع خلال لقاء الجزيرة الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 أمس.

وتوجه الغيلاني إلى غرفة خلع ملابس الفريق بعد المباراة وهنأ اللاعبين، وأكد لهم صرف مكافأة فوز للجميع رغم أن المباراة انتهت بالتعادل، وذلك تقديراً للمجهود الذي بذل، في ظل النقص العددي لحوالي ستين دقيقة بعد طرد الأرجنتيني سواريز في الدقيقة 39.

وتلقى المدافع ساشا تهنئة خاصة من الجهاز الفني، وكذلك من إدارة النادي بعد المباراة لتسجيله هدف التعادل القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لتكون المرة الثانية خلال 4 مباريات التي ينقذ فيها ساشا فريقه، الأولى عندما سجل هدف الفوز على خورفكان وحقق الفوز الوحيد للفريق والثانية عندما منع الخسارة الثالثة بتسجيل هدف التعادل أمام الجزيرة.

وشهدت مباراة بني ياس والجزيرة أحداثاً ساخنة ومثيرة أكثر من مرة، الأولى بعد طرد لاعب وسط «السماوي» والثانية عندما احتسب «الفار» ضربة جزاء لصالح علي مبخوت مهاجم الجزيرة قبل النهاية بدقيقتين، وهو ما لاقى اعتراضاً كبيراً من لاعبي بني ياس، وكذلك من الجماهير التي حضرت في المدرجات وطالبت الحكم بالتأكد من صحة القرار، لاسيما وأن الكرة خارج منطقة الجزاء.

أما حالة الإثارة الثالثة فهي عندما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه الروماني إيسايلا مدرب بني ياس بعد اعتراضه على كرة ضربة الجزاء، التي جاء منها هدف التقدم للجزيرة.