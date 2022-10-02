اتحاد الكرة يُطلق المنصة الإعلامية لنهائي الكأس



أبوظبي (الاتحاد)



أطلقت إدارة الإعلام في اتحاد كرة القدم المنصة الإعلامية لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة موسم 2021-2022، والذي يقام 21 أكتوبر الجاري بين الوحدة والشارقة، في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وستكون هذه المنصة نافذة يطل من خلالها المتابع ووسائل الإعلام على كل ما يتعلق بنهائي البطولة الأغلى، حيث يعد النهائي حدثاً كروياً سنوياً وتجمعاً اجتماعياً يستحق المزيد من الضوء والاهتمام.

وتعرض المنصة عدداً من الملفات الخاصة بالنهائي، منها مواعيد تدريبات الفريقين والمؤتمرات الصحفية والاجتماع الفني واجتماعات فرق العمل ولائحة البطولة وأهم أرقام وإحصائيات الوحدة والشارقة، ومكتبة الصور التي سيتم تحديثها بشكل مستمر، إلى جانب معلومات عن تذاكر المباراة وآلية دخول الجماهير والفعاليات المصاحبة وأخبار النهائي.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد: إن إطلاق المنصة يأتي حرصاً من الاتحاد على توفير مواد إعلامية ومعلوماتية مهمة لتغذية وسائل الإعلام المختلفة ومساعدتها على تغطية جميع الفعاليات والأحداث المصاحبة للنهائي، مؤكداً حرص اتحاد الكرة على إخراج النهائي بأجمل وأفضل صورة.

وأضاف أن المنصة تُتيح الفرصة للمواقع الإخبارية الرياضية والاجتماعية والمبدعين، من مصممين وعشاق الفريقين للاستفادة من هذه الخدمة في تصميم البوسترات والمنتجات الإعلامية الأخرى، لنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تحفيز اللاعبين على الظهور بشكل مميز في النهائي، الذي من المتوقع أن يشهد حضوراً جماهيرياً غفير