الوصل «إمبراطور» المدرجات بـ «أجمل المشاهد»



معتصم عبدالله (دبي)



واصل جمهور «الإمبراطور» رسم أجمل المشاهد، في مدرجات ملاعب «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما تصدر مشهد فوز فريقه أمام مضيفه النصر في «ديربي بر دبي»، على استاد آل مكتوم، والذي انتهى بتفوق «الأصفر» 2-1، في قمة الجولة الرابعة، ليرفع الوصل رصيده إلى 8 نقاط مقابل 5 لـ «العميد» الذي تكبد الخسارة الأولى في الموسم.

وزحف أكثر من 4 آلاف مشجع من جمهور الوصل إلى «ملعب الجار»، ليملأ المدرجات المخصصة للفريق الضيف، والتي اقتصرت على نسبة «30 %» من سعة الملعب الذي يتسع لنحو 15022 مشجعاً، في سيناريو مكرر للجمهور «الأصفر» خلال الموسم الحالي.

واحتل جمهور الوصل، إلى ما قبل انطلاقة الجولة الرابعة، المركز الثالث في الترتيب العام للحضور الجماهيري في الدوري بنحو 6018 مشجعاً، من بينهم 1660 متفرجاً حضروا مباراة الفريق الأولى «خارج قواعده» أمام مضيفه البطائح، والتي حسمها «الأصفر» بالفوز 2-1 في «الجولة الثانية»، قبل أن يتضاعف العدد في مواجهة «الديربي» أمام النصر، والتي تعد الثانية للوصل خارج معقله في «زعبيل».



رسم جمهور «الإمبراطور» لوحة جديدة في المدرجات، قبل انطلاقة المباراة بتيفو جديد حاكى الانمي الياباني لواحدة من أشهر سلاسل القصص المصورة.

من جانبه، امتدح الأرجنتيني أنطونيو بيتزي مدرب الوصل، أداء فريقه في المباراة، وقال: «خضنا مواجهة صعبة، وأدينا بمستوى جيد، لننجح في بلوغ كل ما خططنا له خلال فترة التحضيرات التي سبقت المباراة»، ولفت إلى أن حالة الطرد على مدافع فريقه فارس خليل في الشوط الثاني زادت من صعوبة المباراة.

وتعليقاً على أسلوب الاعتماد على «الهجمات المرتدة»، أوضح قائلاً: «خططنا على مدار أسبوعين لمباراة «الديربي»، ونجحنا في تنفيذ المطلوب»، ونوه إلى أن مشوار المنافسة في الدوري ما يزال طويلاً، مشدداً على أهمية التركيز على كل مباراة على حدة.

واتفق علي سالمين لاعب وسط الوصل، مع رأي مدربه بشأن المنافسة على الدوري، وقال «سعداء بنتيجة الفوز الإيجابية، وحصد ثلاث نقاط ثمينة، ونأمل أن تكون مباراة «الديربي» دافعاً معنوياً لتقديم الأفضل في المباريات المقبلة»، لافتاً إلى أن المنافسة على الدوري ما تزال طويلة، الأمر الذي يتطلب التركيز على كل مباراة بصورة منفصلة.

في المقابل، أبدى الأرجنتيني ثورستن فينك مدرب النصر حزنه على الخسارة، وقال: «لا أود التركيز على قرارات الحكم، الحظ لم يكن بجانبنا في المباراة، وأعتقد أننا لم نستحق الخسارة، وكان بإمكاننا الخروج بالتعادل على الأقل».

وأضاف: «نشعر جميعاً بحزن جماهير الفريق التي تواجدت بقوة خلف الفريق في الملعب، وندرك تماماً صعوبة خسارة «الديربي»، ولكن علينا اغلاق صفحة المباراة الأخيرة، والتعلم من الأخطاء، والتركيز على مباراة الجولة المقبلة أمام الوحدة».