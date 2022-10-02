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الرياضي

بوجاتشار «وصيف» جولة إميليا

بوجاتشار «وصيف» جولة إميليا
2 أكتوبر 2022 15:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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حصد تادي بوجاتشار من فريق الإمارات المركز الثاني، في المرحلة النهائية من جولة إميليا، والتي أقيمت على مسار بطول 198.7كم، انتهى بمسافة تسلق شاقة على امتداد 2 كم، في سان لوكا في بولونيا، ونجح فريق الإمارات في السيطرة على وتيرة السباق، في النصف الثاني من المسار، مع الوصول إلى المنحدر الأول في سان لوكا.
وبفضل الأداء القوي الذي قدمه مايكا، انطلقت المجموعة المتقدمة في سباق سرعة قبل 20 كم من خط النهاية، بمن فيهم أوليسي وفورمولو اللذان قدما الدعم لبوجاتشار قبل الوصول إلى الدورتين الأخيرتين في السباق.
وشهد السباق منافسة حماسية بين قائد فريق الإمارات ومنافسه الإسباني إنريك ماس «موفيستار»، قبل أن يتمكن الأخير من اجتياز خط النهاية أولاً ليحل السلوفيني في المركز الثاني.
وقال بوجاتشار: قدَّم فريق الإمارات أداءً قوياً، وبذلت قصارى جهودي في نهاية السباق لأتوج جهود الفريق، إلا أن منافسي ماس كان أسرع وأقوى مني، ومع ذلك، أنا سعيد بالفوز بالمركز الثاني، وأسعى لتحقيق نتائج أفضل في السباقين المقبلين يومي الأربعاء والسبت في لومبارديا.

فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
تادي بوجاتشار
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