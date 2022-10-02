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17 بطولة في أجندة «بولو الحبتور»

17 بطولة في أجندة «بولو الحبتور»
2 أكتوبر 2022 14:30

 
دبي (الاتحاد)

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أعلن نادي الحبتور للبولو والفروسية، برنامج نشاطه للموسم الجديد، والمقرر أن ينطلق منتصف أكتوبر الجاري، ويشمل 17 بطولة، بينها الافتتاح والختام، مروراً بسلسلة كأس دبي الذهبية التي تقام برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.
وينطلق الموسم الجديد بمباراة افتتاحية 16 أكتوبر، بعدها كأس السيدات الخيري 29 من الشهر نفسه، وينطلق كأس الهالوين 30 أكتوبر، ويستمر أسبوعاً، وتصنيفه من 2 إلى 4 جول، وفي 12 نوفمبر يقام كأس تحدي الحبتور، وفي اليوم التالي دوري نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية من 4 إلى 6 جول ويستمر إلى 19 نوفمبر.
وفي 24 نوفمبر تبدأ بطولة اليوم الوطني، وتستمر حتى 3 ديسمبر بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ51، ويحمل كل فريق تصنيفاً من 8 إلى 10 جول، ويشهد 8 ديسمبر بداية بطولة كأس السير ونستون تشرشل السنوية، وتستمر إلى 19 من ديسمبر بمعدل «هانيكاب» من 8 إلى 10 جول، وبعدها بيومين وحتى 24 ديسمبر تقام بطولة تنشيطية بمعدل «هانيكاب» من 4 إلى 6 جول.
وسيكون عشاق اللعبة في الإمارات ومنطقة الخليج على موعد مع أكبر حدثين للبولو والأعلى تصنيفاً في الشرق الأوسط والمنطقة، وهما كأس دبي الفضية وكأس دبي الذهبية، حيث تقام الفضية من 21 يناير إلى 4 فبراير، فيما تنطلق الكأس الذهبية 11 فبراير إلى 4 مارس وتسبقها مباشرة بطولة «الماسترز».
ويقام كأس تحدي دبي 11 مارس ويستمر أسبوعاً، وبمعدل «هانديكاب» من 8 إلى 10 جول، ويعقبه في 25 مارس إلى الأول من أبريل دوري نادي ومنتجع الحبتور، بينما يقام كأس دبي من 3 إلى 8 أبريل، بتصنيف من 6 إلى 8 جول، ثم دوري نادي ومنتجع الحبتور، ويختتم موسم نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمباراة كرنفالية 25 أبريل 2023.
وأكد محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد البولو رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، أن اللجنة المنظمة ارتأت أن تضع برنامجاً حافلاً هذا الموسم، بالتنسيق مع اللجنة الفنية للاتحاد في وقت مبكر، مشيراً إلى أن نشاط بولو الحبتور هذا الموسم يتضمن العديد من الفعاليات الرسمية والاجتماعية والكرنفالية، ويتيح لجميع الفئات والتصنيفات المشاركة في النشاط.

الإمارات
دبي
نادي الحبتور للبولو والفروسية
بطولة كأس دبي الذهبية للبولو
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