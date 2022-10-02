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الرياضي

مولر يحارب «كورونا الثالثة»!

مولر يحارب «كورونا الثالثة»!
2 أكتوبر 2022 13:16

ميونيخ (د ب أ)
يأمل توماس مولر، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم في التعافي سريعاً من إصابته بفيروس كورونا، للمرة الثالثة، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيتمكن من اللحاق بمباراة فريقه أمام بروسيا دورتموند المقرر إقامتها السبت المقبل.
وذكر نادي بايرن ميونيخ أن مولر ولاعب خط الوسط جوشوا كيميتش ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا أمس «السبت» ويتواجدان حالياً في العزل المنزلي.
وقال مولر عبر «إنستجرام» في مقطع الفيديو: «الثلاثية، أصبت بكورونا للمرة الثالثة، يجب أن أٌقول أنني لم أتوقع هذا هذه المرة».

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وأضاف: «أنا بصحة جيدة حتى الآن، بالطبع أتمنى أن يظل الأمر هكذا، أنا في حالة معنوية جيدة ويمكنني أن أعود سريعاً للملعب».
وأصيب مولر للمرة الأولى بفيروس كورونا في فبراير 2021 وأصيب للمرة الثانية بعدها بعام تقريباً.
ولعب مولر وكيميش في المباراة التي فاز بها بايرن ميونيخ على باير ليفركوزن 4-0 يوم الجمعة الماضي.
وشهدت المباراة أيضاً عودة مانويل نوير، حارس المرمى ولاعب خط الوسط ليون جوريتسكا، بعد التعافي من فيروس كورونا، عقب غيابهما عن مباراتي المنتخب الألماني في دوري أمم أوروبا.
ومن المقرر أن يغيب مولر وكيميتش عن مباراة الفريق المقبلة أمام فيكتوريا بلزن المقرر إقامتها بعد غدٍ «الثلاثاء» في دوري أبطال أوروبا، فيما لم تتحدد بعد مشاركتهما في مباراة بروسيا دورتموند، التي تقام بعدها بأربعة أيام.

توماس مولر
بايرن ميونيخ
كورونا
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