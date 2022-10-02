«فرح» أبرز خيول كأس الوثبة بمضمار تولوز



عصام السيد (أبوظبي)



يستضيف مضمار تولوز الفرنسي عصر غد «الاثنين»، فعاليات كأسي الوثبة ستاليونز بري نيدجاري وبري دراجون وكلاهما مخصص للخيول العربية الأصيلة، تحت مظلة النسخة الـ14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام بها ورعايتها في مختلف القارات.

ويستقطب كأس الوثبة ستاليونز بري دراجون البالغ جائزته 12 ألف يورو لمسافة 1600 متر، 12 خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، يتقدمها المهر «فرح» لياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف دي جوليمين وقيادة أورتيز مندزابل.

ويجتمع لسباق كأس الوثبة ستاليونز بري نيدجاري لمسافة 2100 متر البالغ جائزته 16 ألف يورو، 7 من نخبة الخيول في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «الفيصل» بإشراف توماس فورسي وقيادة جيروم كابري، و«شيزا» بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.