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«فخر أبوظبي» و«الفرسان» يُحلقان في أول نهائي للطائرة

«فخر أبوظبي» و«الفرسان» يُحلقان في أول نهائي للطائرة
2 أكتوبر 2022 12:30

معتصم عبدالله (دبي)

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ضرب الجزيرة وشباب الأهلي موعداً، مع أول نهائي لبطولات موسم الكرة الطائرة 2022- 2023، في مباراة مرتقبة السبت المقبل، على لقب «كأس نائب رئيس الدولة»، بعدما شهدت مواجهتا نصف النهائي، تخطي «فخر أبوظبي» عقبة النصر «حامل اللقب»، بفوز صعب 3-2، فيما تفوق «الفرسان» على العين 3-1.
وحرم الجزيرة منافسه النصر من فرصة الدفاع عن لقب الموسم الماضي، بالفوز 3-2 في المواجهة المثيرة بين الفريقين على صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، وجاء تفوق «فخر أبوظبي» بنتيجة الأشواط «25-17، 20-25، 25-21، 15-15، 25-13»، ليحجز مقعده في النهائي المرتقب.
في المقابل، كسب شباب الأهلي المواجهة أمام غريمه العين، والتي احتضنتها صالة نادي الجزيرة بنتيجة 3-1، وجاء تفوق «الفرسان» بنتيجة الأشواط «29-25، 31-25، 19-25، 21-22»، ليضمن شباب الأهلي وجوده في «النهائي الثالث» على التوالي، بعد تتويجه الأخير باللقب موسم 2020- 2021، وحصوله على وصافة الترتيب بالخسارة أمام النصر في نهائي الموسم الماضي 2021- 2022.
من جهته، حسم بني ياس مباراة تحديد المراكز أمام حتا بالفوز 3-2، وجاء تفوق «السماوي» بالأشواط «31-19، 29-25، 25-25، 27-15، 16-10».

الكرة الطائرة
الجزيرة
شباب الأهلي
النصر
العين
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