ارتفاع ضحايا التدافع في ملعب كرة القدم بإندونيسيا إلى 174 قتيلاً
ارتفاع ضحايا التدافع في ملعب كرة القدم بإندونيسيا إلى 174 قتيلاً
2 أكتوبر 2022 11:31
ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال الشغب التي انتهت بتدافع في ملعب لكرة القدم في إندونيسيا إلى 174 قتيلاً الأحد، حسب ما قال مسؤول لوسيلة إعلام محلية. وقال نائب حاكم جاوة الشرقية اميل درداك لقناة "كومباس تي في" التلفزيونية "عند الساعة 09,30 (02,30 ت غ)، كان عدد القتلى 158، وعند الساعة 10,30، ارتفع العدد إلى 174 وفاة". هذه هي البيانات التي جمعتها وكالة تخفيف حدّة الكوارث في جاوة الشرقية".