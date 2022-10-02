5 انتصارات لخيول الإمارات في المضامير الأوروبية



محمد حسن (دبي)



واصلت الخيول الإماراتية تألقها في المضامير الأوروبية، وحققت 5 انتصارات في نيوماركت البريطاني ولونجشامب الفرنسي، تضمنت ثنائية لكل من شادويل، وخيول الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وفوز لجودلفين.

وسجل المهر «إمبيريال إمبيرور» لجودلفين فوزاً مهماً، عندما انتزع لقب سباق بريتيش ميدن ستيكس لخيول السنتين المبتدئة لمسافة الميل، ولم يواجه ابن «دباوي» بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، صعوبة في التفوق على 5 خيول أخرى، متفوقاً على الوصيف «أتاج» بفارق ثلاثة أطوال ونصف الطول عن الفائز.

وتوجت المهرة «فونتين» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بلقب صن شاريوت ستيكس للفئة الأولى، بإشراف كيفن ريان، وقيادة نيل كالان، وتفوقت بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «لوريل»، بشعار جدمونت، لتحصل «فونتين» على فوزها الثاني في مسيرتها المكونة من 7 سباقات.

وأضافت مهرة الثلاث سنوات «برينتيمبس» الفوز الثاني لشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، واختتمت الحفل بتحقيق فوزها الأول في مسيرتها، خلال سباق فيليز هانديكاب الممتد لمسافة 1400 متر، وتفوقت ابنة «شمردل» بقيادة جيمي سبينسر، وإشراف كارل بيرك على «دانسينج تو وين» بفارق نصف الطول.

وافتتحت مهرة شادويل «الحصن» بقيادة ديفيد إيجان، وإشراف روجر فاريان، بسباق برييتيش بريميرز فيليز هانديكاب لمسافة 2000 متر، مسجلةً بذلك فوزها الرابع على التوالي.

وضاعف مهر السنتين «انفجار»، بإشراف روجر فاريان وقيادة ديفيد إيجان، حصيلة شادويل في الحفل، بعد فوز ابن «لوب دي فيجا»، في مشاركته الأولى، بسباق ويثربيز برينت اند ديزاين ميدن ستيكس لخيول السنتين المبتدئة لمسافة 1400 متر.