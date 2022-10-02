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الرياضي

سلطان بن شخبوط يترأس «الآسيوي للشطرنج» لولاية خامسة

سلطان بن شخبوط يترأس «الآسيوي للشطرنج» لولاية خامسة
2 أكتوبر 2022 10:35

 
أبوظبي (الاتحاد)

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فاز الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان برئاسة الاتحاد الآسيوي للشطرنج لولاية خامسة، حتى عام 2026 بالتزكية، بعد إغلاق باب الترشح، من دون أن يتقدم أي منافس على منصب الرئيس.
وأهدى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان هذا الإنجاز العالمي، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو الشيوخ والشعب الإماراتي، والحركة الرياضية في الدولة.
وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان أن الفوز اعتراف عالمي بمكانة الإمارات، في مجال رياضة الشطرنج، مما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة عالمياً، بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. 
وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان بجهود فريق العمل الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.
وبهذا الفوز يحتفظ الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان بمنصبه في عضوية المجلس الرئاسي للاتحاد الدولي للشطرنج، وهو أعلى سلطة إدارية للاتحاد الدولي للعبة.

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